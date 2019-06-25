Отец заплатит за проделки несовершеннолетнего руфера из Кемерова

За проделки 16-летнего руфера, покорившего крышу многоэтажного дома, придется платить его отцу. Мужчину привлекли за ненадлежащее воспитание ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/714932" frameborder="0"></iframe> Подростки повисли на крыше кемеровской многоэтажки..Видео: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово".

Двое 16-летних подростков забрались на крышу кемеровской многоэтажки на улице Гагарина, а потом один из них, желая продемонстрировать ловкость и бесстрашие, зацепился одной рукой за край крыши и повис. Ролик с экстремальными развлечениями они разместили в соцсетях, и благодаря этому сотрудникам полиции удалось установить личности подростков.

Отец ребенка позже пояснил полиции, что знает об опасном хобби своего чада и уже не раз пытался отговорить его от экстремального увлечения. Увы, это не помогло. Сейчас в отношении отца составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей. В качестве наказания может быть наложен штраф в размере до 500 рублей. Кроме того, информацию о подростках-зацеперах передали на комиссию по делам несовершеннолетних.

Управляющей компании, обслуживающей 12-этажный дом, направили представление о недопущении посторонних в чердачные помещения и на крышу здания.

Начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Кемеровской области подполковник полиции Денис Ведягин обращается к кузбассовцам с просьбой провести беседы со своими детьми и разъяснить им последствия опасных развлечений.

- Если вы стали свидетелем того, что ребенок подвергает себя опасности, незамедлительно сообщите об этом в полицию, - подчеркнул он.