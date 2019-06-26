День молодежи 2019 в Новокузнецке: куда сходить и что посмотреть
В Новокузнецке День молодежи 2019 празднуют с размахом: различные мероприятия проходят в течение недели на разных площадках города в рамках фестиваля "Синергия". Но основные назначены на субботу, 29 июня. А чтобы вам было проще сориентироваться и выбрать развлечение по душе, предлагаем программу мероприятий на День молодежи 2019.
26 июня
18:00-20:00, Арт-сквер – танцевальный фестиваль. За пять минут опытные танцоры-инструкторы научат любого танцевать!
Живой звук, живая музыка.Фото: Екатерина РОМАНОВА
27 июня
18:00-20:00, шахматная доска в Саду металлургов – бардовские встречи «Баррэ».
16:00, МКДК Орджоникидзевского района (Пушкина, 26) – праздничная программа «Живи ярко!»,
Организаторы обещают, что будет весело!Фото: Екатерина РОМАНОВА
28 июня
19:00, Арт-сквер – спектакль «Предложение» на открытом воздухе от театра «Синтезис».
19:00, Площадь общественных мероприятий Заводского района – концертная программа ко Дню молодежи
Фестиваль автозвука и тюнинга
29 июня
11:00, парк имени Гагарина – соревнования по стрит-болу «Герои асфальта». Организаторы обещают зрелищные соревнования между 24 командами.
10:00-18:00, парковка возле магазина «Лента» (улица Хлебозаводская,19) – соревнования по автозвуку и тюнингу «Siberia Car Fest». Здесь можно будет увидеть автомобили с самым сильным и чистым звуком со всего региона – и не только. К участию приглашаются как профессионалы, так и любители.
12:00, МКДК Куйбышевского района - "Пайрам". Традиционный шорский праздник, на котором смотрят не на национальность, а на самого человека.
12:00-15:00, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» - развлекательная программа «День молодежи на Кузнецкой крепости». В программе – спортивные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, настольный хоккей, дартс, перетягивание каната, лазерный пейнтбол. Будет работать детская площадка, а также зона йоги.
Много, много рока! ФОТО: Евгений Левин.Фото: Екатерина РОМАНОВА
16:00-21:00, сад Алюминщиков – масштабный рок-фестиваль Rock Fiesta. Среди 13 групп-участников фестиваля как местные команды, так и гости из других городов. Завершится фестиваль огненным шоу.
18:00-20:00, площадь ДК им. Дзержинского (Макеевская, 6а) - концертная программа «День молодежи».
18:00-20:00, Арт-сквер –уличный концерт группы «Царёв_Experience». Вас ждет музыка из любимых с детства фильмов разных времен и музыкальных жанров. Будет что послушать!
Праздничные мероприятия будут прохъодить на разных площадках города.Фото: Екатерина РОМАНОВА
30 июня
16:00-18:00, парк имени Гагарина, Дог-фест. В программе фестиваля – соревнования и выставка собак, а также фотосессия.
ИСТОЧНИК KP.RU