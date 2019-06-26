День молодежи 2019 в Новокузнецке: куда сходить и что посмотреть

В Новокузнецке День молодежи 2019 празднуют с размахом: различные мероприятия проходят в течение недели на разных площадках города в рамках фестиваля "Синергия". Но основные назначены на субботу, 29 июня. А чтобы вам было проще сориентироваться и выбрать развлечение по душе, предлагаем программу мероприятий на День молодежи 2019.

26 июня

18:00-20:00, Арт-сквер – танцевальный фестиваль. За пять минут опытные танцоры-инструкторы научат любого танцевать!

Живой звук, живая музыка.Фото: Екатерина РОМАНОВА

27 июня

18:00-20:00, шахматная доска в Саду металлургов – бардовские встречи «Баррэ».

16:00, МКДК Орджоникидзевского района (Пушкина, 26) – праздничная программа «Живи ярко!»,

Организаторы обещают, что будет весело!Фото: Екатерина РОМАНОВА

28 июня

19:00, Арт-сквер – спектакль «Предложение» на открытом воздухе от театра «Синтезис».

19:00, Площадь общественных мероприятий Заводского района – концертная программа ко Дню молодежи

Фестиваль автозвука и тюнинга

29 июня

11:00, парк имени Гагарина – соревнования по стрит-болу «Герои асфальта». Организаторы обещают зрелищные соревнования между 24 командами.

10:00-18:00, парковка возле магазина «Лента» (улица Хлебозаводская,19) – соревнования по автозвуку и тюнингу «Siberia Car Fest». Здесь можно будет увидеть автомобили с самым сильным и чистым звуком со всего региона – и не только. К участию приглашаются как профессионалы, так и любители.

12:00, МКДК Куйбышевского района - "Пайрам". Традиционный шорский праздник, на котором смотрят не на национальность, а на самого человека.

12:00-15:00, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» - развлекательная программа «День молодежи на Кузнецкой крепости». В программе – спортивные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, настольный хоккей, дартс, перетягивание каната, лазерный пейнтбол. Будет работать детская площадка, а также зона йоги.

Много, много рока! ФОТО: Евгений Левин.Фото: Екатерина РОМАНОВА

16:00-21:00, сад Алюминщиков – масштабный рок-фестиваль Rock Fiesta. Среди 13 групп-участников фестиваля как местные команды, так и гости из других городов. Завершится фестиваль огненным шоу.

18:00-20:00, площадь ДК им. Дзержинского (Макеевская, 6а) - концертная программа «День молодежи».

18:00-20:00, Арт-сквер –уличный концерт группы «Царёв_Experience». Вас ждет музыка из любимых с детства фильмов разных времен и музыкальных жанров. Будет что послушать!

Праздничные мероприятия будут прохъодить на разных площадках города.Фото: Екатерина РОМАНОВА

30 июня

16:00-18:00, парк имени Гагарина, Дог-фест. В программе фестиваля – соревнования и выставка собак, а также фотосессия.