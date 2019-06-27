«По вине Середюка сорваны все сроки»: губернатор Кузбасса встретился с жителями «Кемерово-Сити»
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с жителями «Кемерово-Сити», где никак не построят детский садик. Горожане вынуждены возить детей в дошкольные учреждения на другой берег.
Цивилев встретился с жителями микрорайона "Кемерово-Сити".Видео: sergey_tsivilev / Instagram
«По вине Середюка И.В. сорваны все сроки. Жители так и не получили обещанного. Они возят детей на другой берег. Я людей понимаю, поэтому вынужден был вмешаться в ситуацию и утром встретился с кемеровчанами», - рассказал Сергей Цивилев.
Губернатор отметил, что проект двух детских садов на 200 мест уже готов и даже деньги выделены, однако сроки начала строительства затягиваются.
Проект детского сада уже есть, но строительство никак не начнется Фото: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"
«Приступать к строительству нужно как можно быстрее. До 1 сентября 2020 года детсад должен быть построен», - подчеркнул Цивилев.
Глава региона обратил внимание на то, что между жителями и администрацией города выстроен плохой диалог: люди не информированы о том, где какие объекты появятся, отсюда возникают слухи и домыслы.
Новые сроки, обозначенные губернатором, - 1 сентября 2020 года Фото: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"
«Сегодня вместе жителями прошел по местам застройки и показал, в каких местах будут стоять детские сады, школа и поликлиника. Проекты и все их изменения я поручил обсудить с жителями на общественных слушаниях. Их проведем во второй половине июля», - заключил губернатор.
Цивилев пообещал прийти на общественные слушания. Кроме того, он поручил за две недели вывезти с территории микрорайона весь мусор от снесенных домов.
ИСТОЧНИК KP.RU