«По вине Середюка сорваны все сроки»: губернатор Кузбасса встретился с жителями «Кемерово-Сити»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с жителями «Кемерово-Сити», где никак не построят детский садик. Горожане вынуждены возить детей в дошкольные учреждения на другой берег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/716910" frameborder="0"></iframe> Цивилев встретился с жителями микрорайона "Кемерово-Сити".Видео: sergey_tsivilev / Instagram

«По вине Середюка И.В. сорваны все сроки. Жители так и не получили обещанного. Они возят детей на другой берег. Я людей понимаю, поэтому вынужден был вмешаться в ситуацию и утром встретился с кемеровчанами», - рассказал Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что проект двух детских садов на 200 мест уже готов и даже деньги выделены, однако сроки начала строительства затягиваются.

Проект детского сада уже есть, но строительство никак не начнется Фото: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"

«Приступать к строительству нужно как можно быстрее. До 1 сентября 2020 года детсад должен быть построен», - подчеркнул Цивилев.

Глава региона обратил внимание на то, что между жителями и администрацией города выстроен плохой диалог: люди не информированы о том, где какие объекты появятся, отсюда возникают слухи и домыслы.

Новые сроки, обозначенные губернатором, - 1 сентября 2020 года Фото: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"

«Сегодня вместе жителями прошел по местам застройки и показал, в каких местах будут стоять детские сады, школа и поликлиника. Проекты и все их изменения я поручил обсудить с жителями на общественных слушаниях. Их проведем во второй половине июля», - заключил губернатор.

Цивилев пообещал прийти на общественные слушания. Кроме того, он поручил за две недели вывезти с территории микрорайона весь мусор от снесенных домов.