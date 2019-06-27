В кузбасских школах отгремели выпускные балы

25 июня в кузбасских школах прошли выпускные балы. В этом году стены учебных заведений покинули 10 тысяч 586 одиннадцатиклассников. Еще 27 тысяч 682 подростка окончили девятый класс.

Основные мероприятия по традиции прошли в школах и лицеях, также для ребят организовали несколько городских и районных массовых площадок во дворцах культуры и на площадях.

Всесторонняя безопасность

Отдельное внимание при подготовке к праздникам было уделено вопросам безопасности. В преддверии выпускных были обследованы места проведения торжеств в целях соблюдения мер пожарной и санитарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, террористических проявлений. Для проверок использовали служебных собак. Во избежание инцидентов в учреждениях проверили работу тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации и средств связи, а также уточнили телефоны экстренных служб.

Помимо этого, в городах и районах создали оперативные штабы, куда вошли работники образования, полицейские и сотрудники МЧС. За каждой школой, лицеем и гимназией закрепили сотрудников полиции, МЧС, охранных организаций, народных дружинников. Порядок должны были поддерживать около трех тысяч педагогов - учителей, заместителей и директоров школ, члены родительских комитетов и медики. Дополнительные патрули дежурили в парках и скверах, где проходили гулянья. При выезде организованных групп за пределы учебных заведений осуществлялось взаимодействие с сотрудниками ГИБДД.

Не пить и не курить

Как заранее было известно, выпускные в Кузбассе должны были проходить без алкоголя. Напомним, запрет действовал в рамках закона, принятого кузбасскими депутатами осенью прошлого года. Согласно документу, алкоголь в торговых точках нельзя приобрести несколько установленных в году дней. Напитки «с градусом» были под запретом и 23 мая, когда для школьников прозвенели последние звонки.

По словам начальника департамента образования и науки Кемеровской области Артура Чепкасова, в этот день также нельзя было курить в помещениях и на территориях школ, использовать пиротехнику, свечи и создавать световые эффекты с применением химических веществ, способных вызвать возгорание, неорганизованно совершать прогулки на водном транспорте и купаться в водоемах.

Цифра дня

10 миллионов рублей было выделено в этом году из областного бюджета в рамках традиционной акции по оказанию материальной помощи выпускникам из малообеспеченных семей. Помощь получили 1053 учащихся.