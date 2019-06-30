В самолете с летящими в Турцию кемеровчанами произошло замыкание

Летящие в Турцию кемеровчане стали свидетелями замыкания в самолете. ЧП произошло в середине полета на борту авиакомпании Nordwind.

Около 8.00 субботы пассажиры авиарейса Новосибирск – Анталья почувствовали запах гари и стали вскакивать с мест. В салоне в тот момент было 200 человек. Еще немного – и началась бы паника, но очаг обнаружили достаточно быстро. Оказалось, что у одного из пассажиров замкнул power bank, который лежал в рюкзаке в багажном отсеке над сиденьем.

- Персонал очень грамотно и быстро среагировал. Нашли в момент. Стюард схватил рюкзак, кинул на пол и накрыл специальным боксом. Остальные бортпроводники были рядом с огнетушителями, - поделилась с «Комсомолкой» кемеровчанка Мария Бондарь.

По словам девушки, сначала пассажиры подумали, что замыкание произошло в самом самолете.

- Уже после стюарды всем волновавшимся спокойно объяснили, что произошло и волноваться не о чем, - добавила кемеровчанка.

Собеседница издания уточнила. Что в результате инцидента прогорел рюкзак молодого человека, а также джинсы, которые были внутри. Никто из пассажиров и персонала не пострадал. Не потребовалось и экстренной посадки – борт приземлился в турецком аэропорту по расписанию.