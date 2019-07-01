2019-07-01T10:30:17+03:00
Общество

В Новокузнецке водитель автобуса высадил потерявшегося ребенка и уехал

Мальчик прошел больше километра в поисках мамы
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Пока мама смотрела расписание, школьник сел в первый подъехавший автобус. В салоне мамы не оказалось и ребенок стал плакатьПока мама смотрела расписание, школьник сел в первый подъехавший автобус. В салоне мамы не оказалось и ребенок стал плакатьФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Новокузнецке водитель автобуса высадил 8-летнего мальчика, который потерялся и заплакал, на улицу и уехал. Больше километра ребенок шел пешком, чтобы вернуться к маме.

Случай произошел в Центральном районе города. Женщина с ребенком стояла на остановке общественного транспорта. Пока мама смотрела расписание, мальчик сел в первый подъехавший автобус. Однако в салоне выяснилось, что мамы рядом нет - ребенок понял, что потерялся, и стал плакать.

- Водитель, заметив мальчика, который начал плакать, потому что потерял маму, просто высадил его и поехал дальше, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Бедная мать в это время пыталась самостоятельно найти ребенка. Она доехала до конечной остановки того автобуса, в который сел малыш, но сына там не оказалось. Тогда женщина позвонила в полицию.

К поискам ребенка подключились полицейские, которые нашли мальчика на той же остановке, где он сел в автобус. Ребенок прошел больше километра, чтобы вернуться к маме, но не нашел ее.

Сейчас полицейские устанавливают организацию-владельца автобуса, водитель которого оставил потерявшегося ребенка на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: реальных уклонистов от армии в России не больше тысячи человек
Глава рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих президентского совета по правам человека Сергей Кривенко прокомментировал «КП» информацию о том, что уклонистов от срочной службы среди нас с каждым годом все меньше
«Мужу предложили подбрасывать наркотики в машины клиентам. А когда он отказался, наркотики нашли у него самого»
В Москве Управление собственной безопасности полиции признает, что дело автослесаря-«наркодилера» сфальсифицировано, но человек уже полтора года сидит в СИЗО [видео]
Новости 24