В Новокузнецке водитель автобуса высадил потерявшегося ребенка и уехал

В Новокузнецке водитель автобуса высадил 8-летнего мальчика, который потерялся и заплакал, на улицу и уехал. Больше километра ребенок шел пешком, чтобы вернуться к маме.

Случай произошел в Центральном районе города. Женщина с ребенком стояла на остановке общественного транспорта. Пока мама смотрела расписание, мальчик сел в первый подъехавший автобус. Однако в салоне выяснилось, что мамы рядом нет - ребенок понял, что потерялся, и стал плакать.

- Водитель, заметив мальчика, который начал плакать, потому что потерял маму, просто высадил его и поехал дальше, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Бедная мать в это время пыталась самостоятельно найти ребенка. Она доехала до конечной остановки того автобуса, в который сел малыш, но сына там не оказалось. Тогда женщина позвонила в полицию.

К поискам ребенка подключились полицейские, которые нашли мальчика на той же остановке, где он сел в автобус. Ребенок прошел больше километра, чтобы вернуться к маме, но не нашел ее.

Сейчас полицейские устанавливают организацию-владельца автобуса, водитель которого оставил потерявшегося ребенка на улице.