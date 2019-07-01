Жара возвращается в Кузбасс: погода на 2-7 июля

Наступившая неделя обещает быть по-летнему теплой, но возможны дожди локального характера. Дневные температуры будут подниматься до +33 градусов, ночные останутся комфортными.

- В течение недели будут идти летние дожди. Днем атмосфера будет прогреваться, и на разогреве атмосферы в вечерние и ночные часы мы прогнозируем осадки. Будет образовываться конвективная облачность, и по ночам мы ожидаем теплые летние дожди, - отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Во вторник днем воздух прогреется до +22… +27 градусов, но местами пока будет прохладно, лишь до +17… +22. Местами прогремят грозы, при которых северо-восточный ветер может усиливаться до 16 метров в секунду. Возможны дожди и град. Ночью температура опустится до +9… +14 градусов.

В среду на территории всей области будет жарко: до +30 градусов. Ветер сменит направление на юго-восточное, а его порывы могут достигать 13 метров в секунду. Вероятность небольших и умеренных дождей и гроз по-прежнему остается. Ночь также будет теплой: +11… +16 градусов.

В четверг дневные температуры будут в тех же пределах, а вот ночь ожидается более теплой: до +14… +19 градусов. Ветер по-прежнему будет порывистым, вероятность дождей и гроз сохраняется.

Пятница будет самым жарким днем на неделе: столбики термометров поднимутся до +33 градусов. Более того, в этот день не ожидается осадков, а ночь будет по-прежнему теплой.

В субботу жара снова будет царить на всей территории Кузбасса. Дневные и ночные температуры останутся в прежних пределах. Днем будет без осадков, а вот ночью местами пройдут небольшие и умеренные дожди и грозы.

В воскресенье жара немного отступит: столбики термометров поднимутся до +24… +29 градусов, а вот ночь будет на градус-другой теплее предыдущей. Порывы юго-восточного ветра могут достигать 14 метров в секунду, а местами пройдут дожди и прогремят грозы.