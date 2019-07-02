Кузбасские синоптики уточнили прогноз погоды на июль. Аномальной жары не ожидается, но для сибирского лета температура будет комфортной.

Как рассказали в Кемеровском гидрометцентре, июль в Кузбассе предполагается без сильной жары, всего на градус-полтора выше климатической нормы. Однако в течение месяца периодически по области будут наблюдаться осадки.

В первую декаду месяца средние ночные температуры составят +11… +16 градусов, днем столбики термометров будут держаться на отметке +23… +28, по югу области местами воздух будет прогреваться до +33. В конце первой декады, приблизительно 8-11 июля, ожидается небольшое похолодание, а вот во вторую и третью неделю температура снова повысится. Ночью ожидается +12… +17 градусов, а днем - в пределах +21… +26. В промежутке между второй и третьей декадой температура снова понизится - до +8… +13 ночью и до +15… +20 днем. Осадки в течение июля ожидаются в пределах нормы.

- По температуре месяц получится волнообразным, но в целом по июлю температура будет выше нормы, - отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. - В целом ожидается легкая летняя атмосфера - солнце будет сменяться переменчивой погодой. Это нормальные летние процессы. Аномальную погоду мы не ждем, но для сибирского климата в целом достаточно комфортный июль.