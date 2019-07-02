На два дня в Новокузнецке ограничат движение автотранспорта

В грядущие выходные новокузнечане будут отмечать 401-ю годовщину основания города. В честь праздника пройдет множество мероприятий. А для того чтобы обеспечить безопасность граждан, в городе на два дня будет ограничено движение автотранспорта.

Запрет стоянки транспортных средств

Временный запрет на стоянку транспортных средств будет действовать, начиная со 2 июля, с 15.00, до 6 июля, 18.00. Автомобилисты не смогут оставлять свои транспортные средства на парковках, расположенных на улице Кирова напротив домов № 50, 56, 64, 74, 82, 88, 88/1, напротив зданий № 52а, 58а, 71.

Временное прекращение движения автотранспорта

6 июля

с 6.00 до 18.00:

- улица Кирова: от пересечения с проспектом Дружбы до перекрестка с круговым движением у здания № 55;

- улица Тольятти: от здания № 27 до дома № 25, от пересечения с улицей Франкфурта до проезда за зданием № 70 по улице Кирова;

с 18.00 до 0.00:

- проспект Пионерский: от пересечения с проспектом Кузнецкстроевским до пересечения с проспектом Ермакова;

- улица Тольятти: от пересечения с проспектом Пионерским до здания № 27а;

- улица Свердлова;

- проспект Кузнецкстроевский: от пересечения с улицей Орджоникидзе до перекрестка с круговым движением у здания № 55 по улице Кирова.

7 июля

с 17.00 до 18.30 временное прекращение движения транспортных средств будет на следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения Новокузнецкого городского округа:

- улица Водопадная: от здания № 18 до пересечения с проездом Крепостным;

- проезд Крепостной;

- улица Малая;

- улица Депутатская;

- Томский проезд: от пересечения с улицей Депутатской до перекрестка с круговым движением с Заводским шоссе.