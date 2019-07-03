День города 2019 в Новокузнецке: куда сходить и что посмотреть

С 4-8 июля новокузнечане будут отмечать День города. В этом году Новокузнецку исполняется 401 год, а это значит, что отмечать это событие жители будут с размахом! Предоставляем вашему вниманию программу мероприятий 2019.

День города в Новокузнецке.Фото: Екатерина РОМАНОВА

4 ИЮЛЯ

14.00, Новокузнецкий краеведческий музей - торжественная передача на постоянное хранение старой геральдики города.

5 ИЮЛЯ

14.00, Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» – выставка “В каждой избушке свои погремушки”, где будет показано, как жили люди в Кузнецке на рубеже XIX-XX веков. Вход свободный.

В каждой избушке - свои погремушки. ФОТО: музей-заповедник "Кузнецкая крепость".

Фестиваль "Цветосфера"Фото: Екатерина РОМАНОВА

15.00, Театральная площадь - косплей парад. Это не только отличная возможность прийти в образе любимого героя, но и пообщаться со своими единомышленниками.

15.00- 19.00, парк имени Гагарина - фестиваль флористики и ландшафтного дизайна «Цветосфера». Будет отдельная площадка для проведения конкурса для профессионалов любителей - ландшафтный дизайн и флористика. Также вас ждут: мастер-классы, выставка работ художников-флористов, розыгрыш призов и многое другое! Завершением фестиваля станет церемония награждения.

6 ИЮЛЯ

12.00 , Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» - начало празднования Дня города, где артисты огласят вклады отдельных исторических личностей в составляющую Почетного звания Кузбасса «Город трудовой Доблести и воинской Славы».

День города в Новокузнецке.Фото: Екатерина РОМАНОВА

12.00- 17.00, улица Кирова - конкурс «ЭпиЦЕНТР», где будут тематические площадки, флешмобы и мастер-классы. Участниками будут как активные горожане, так и представители среднего и малого бизнеса и многие другие.

13.00- 17.00, Центральная городская библиотека имени Гоголя - VI литературно-краеведческий фестиваль «Кузнецку посвящается…», который будет посвящён 90-летию Центральной городской библиотеки имени Гоголя, 300-летию Кузбасса и 90-летию Кузнецкстроя. Гостей будут ждать выставки работ мастеров декоративно - прикладного творчества, мастер-классы, викторины, конкурсы, российско-гвинейский квест «Ловец приКЛЮЧений» , выступления поэтов, писателей и музыкантов Новокузнецка

12.00 - 17.00, проспект Кузнецкстроевский - На «Кузнецком проспекте» у Дома творческих Союзов и около Новокузнецкого художественного музея для жителей города будут проводиться мастер-классы, ярмарки народных умельцев и творческие выступления.

День города в Новокузнецке.Фото: Екатерина РОМАНОВА

16.00- 00.00, Кузнецкая крепость – фестиваль «КУZНЯ ДЖАZZ», на котором знаменитые джазмены представят гостям различные направления современного джазового искусства. Среди них артисты России, Великобритании, США, Венгрии и Украины.

18.00- 00.00, площадь общественных мероприятий Центрального района - праздничный концерт, где выступят лучшие солисты и коллективы города, а также российская группа «ViRUS!». В программе будут еще конкурсы, розыгрыши и подарки.

00.00, площадь общественных мероприятий Центрального района - праздничный салют.

7 ИЮЛЯ

8.00, Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» - III военно-исторический фестиваль «Кузнецкий фронтир». Зрелищная реконструкция боя 1941 года, которая покажет точную картину первых трагических сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Кузнецкий фронтир. ФОТО: администрация города Новокузнецка

11.00, Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» - начало работы аттракционов, тематических фотозон, монетной кузницы, ярмарки мастеров декоративно - прикладного искусства и многое другое.

12.00, музей-заповедник "Кузнецкая крепость" – торжественное построение и возложение цветов к памятнику Путилову.

15.00, пляж "Топольники 2" напротив "Ленты" - водная битва в день Ивана Купалы.

16.00, - реконструкция боя операции «Багратион» 1944 года на территории Белоруссии.

17.30- 00.00, площадка перед Новокузнецким планетарием - межгалактический фестиваль «NovA». Гости примут участие в квестах и флешмобах, соберут ракету и космический корабль и еще многого интересного! Завершением фестиваля станет дискотека.

18.00, улица Водопадная- традиционный легкоатлетический пробег «Кузнецкая крепость – 1618».

8 ИЮЛЯ

Завершающий день празднования пройдет в рамках Всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности.

16.00, Сквер имени Ермакова - конкурсы для всей семьи, фотозоны ,игровые площадки с аниматорами, различные мастер-классы.