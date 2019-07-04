С оружием в руках «черные» золотодобытчики охраняли свой участок. Однако это им не помогло: сотрудники спецслужб пресекли незаконную добычу золота на реке Кундат.

Жители Кузбасса бьют тревогу: воды в реке Кие стали мутными из-за деятельности золотодобытчиков. Граждане обратились к Сергею Цивилеву в социальных сетях и в надзорные органы, и губернатор Кузбасса взял под личный контроль работу по межведомственному взаимодействию в связи с нарушением природоохранного законодательства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/718410" frameborder="0"></iframe> В Кузбассе под личным руководством губернатора пресекли незаконную добычу золота.Видео: Instagram Сергея Цивилева

Начиная с мая 2019 года департамент природных ресурсов и экологии Кузбасса еженедельно проводил рейдовые мероприятия по притокам реки Кия на территории Тисульского района. Спецоперацию проводили сотрудники УФСБ России по Кемеровской области, Управление Росгвардии и ГУМВД при участии сотрудников администрации Кемеровской области, департамента природных ресурсов и экологии, Росприроднадзора. Возглавил же ее Сергей Цивилев. Благодаря сплоченной работе удалось пресечь незаконную добычу золота на реке Кундат. В результате проведенной спецоперации задержана группа нарушителей, изъято нарезное оружие и10 единиц техники.

Как оказалось, добыча золота велась варварским способом. Вскрыша складировалась прямо на берегу, а порой и непосредственно в русле реки. Загрязненная вода не проходила никакой очистки – оттого-то воды Кундата стали мутными.

Работа продолжается

Правоохранительные ведомства и Сергей Цивилев продолжают бороться с незаконной добычей полезных ископаемых, в том числе и вблизи водных объектов.

- Есть вопросы к деятельности предприятий, имеющих лицензию на добычу золота. В Сибнедра уже направлено предложение Правительства Кузбасса о досрочном прекращении права пользования недрами двумя золотодобывающими компаниями в Тисульском районе, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. - Сотрудниками надзорных органов будет проводиться ежедневный мониторинг с использованием современной техники.

Напомним, ситуация с загрязнением водоемов из-за золотодобычи в Мариинском районе находится на личном контроле губернатора Кемеровской области с июля 2018 года. В 2018 году местные жители жаловались на то, что Иня и Кундат стали мутными, а вода – непригодна для использования. Тогда проходили многочисленные проверки. Было установлено, что в водоемы вливается загрязненный поток жидкости из производственного отстойника ООО «Артель старателей «Золотой полюс», чья подрядная компания ООО «Восток» вела на лицензионном участке добычу золота. Деятельность предприятия была приостановлена. Вода в Ине вновь стала прозрачной. В этом году недобросовестные предприниматели вновь пытаются нарушать закон.