Глава Кемерова пообещал не оставить горожан один на один с произволом управляющих компаний

Илья Середюк пообещал, что не оставит кемеровчан один на один с произволом управляющих компаний. Чтобы бороться с наболевшими проблемами, в городе будет создан единый информационный центр.

В городе 2800 многоквартирных жилых домов и около 60 управляющих компаний, но далеко не все они работают добросовестно. Горожане чаще всего жалуются на недочеты в работе управляющих компаний, особенно когда часа управляющая компания не считает какие-то вопросы проблемными. Глава города Илья Середюк лично проверяет работу таких компаний. Так, на минувшей неделе он встретился с жителями домой, ответил на их вопросы, выслушал жалобы и предложения. Мэр лично спускался в подвалы ряда домов, проверил состояние коммуникаций, чистоту в подвальных помещениях. Глава города отметил, что зачастую решение вопросов не требует больших материальных и временных затрат, а их решение обеспечит комфорт жильцов.

- Раньше, мы отвечали, что управляющая компания - это частная структура и взаимоотношения с жителями строятся на основании договора, где прописаны и ответственность, и обязанности сторон. Мы приняли решение изменить подход, потому что оставлять жителей один на один с произволом и недоработками тех обязанностей, которые должны выполнять управляющие компании, мы не можем, - заявил Илья Середюк в своем аккаунте «ВКонтакте».

На следующей неделе в городе начнет работать единый информационный центр по взаимодействию с управляющими компаниями. Сотрудники центра дадут консультации правового характера. Также они будут заниматься проблемами, которые управляющие компании игнорируются и принимать предложения, актуальные для горожан.