Салют, огненное шоу и «Вирус»: что было вечером на День города в Новокузнецке

Вечер 6 июля в Новокузнецке, когда проходили главные мероприятия в честь Дня города, завершился традиционным выступлением местных артистов и приглашенных звезд. А еще – настоящим огненным шоу.

Ольга Лаки поздравила новокзунечан с праздником.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Новокузнечан с главным праздником города – его днем рождения – поздравила российская поп-группа «Вирус». Зажигательные песни, известные и любимые поклонниками группы, звучали на главной площади города – на Площади общественных мероприятий – до самой полуночи и даже дольше.

Ну, где же ручки?!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Несмотря на то, что иногда со звуком случались заминки, горожане от души подпевали: «Ну где же ручки, ну где же ваши ручки!..», а Ольга Лаки, солистка группы «Вирус», отметила, что новокузнечанам очень повезло с погодой в их праздник и от души пожелала всего самого лучшего.

Следом за выступлением приглашенных звезд на площадку перед сценой вышли артисты огненного шоу Fenrir.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="540" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/718801" frameborder="0"></iframe> Группа "Вирус!" исполнила свои хиты в Новокузнецке..День города в Новокузнецке.Екатерина РОМАНОВА

Огненное шоу Fenrir.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Искры огня, фейерверки, невероятное мастерство артистов, восторг от того, что происходит на площадке – все это перемешалось в выступлении.

Огненное шоу Fenrir.Фото: Екатерина РОМАНОВА

А после искры огня на асфальте сменились праздничным фейерверком в небе.

Традиционную команду «Огонь!» на главной площади Новокузнецка в этот раз дал не глава города, а глава Центрального района Николай Маслов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/718826" frameborder="0"></iframe> Огненное шоу на Дне города в Новокузнецке..6 июля 2019 года.

Сам же глава города в это время командовал «Огонь» в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость, где в это же время проходил фестиваль «Куzня Джаzz».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/718825" frameborder="0"></iframe> Праздничный салют в Новокузнецке..6 июля 2019.Екатерина РОМАНОВА