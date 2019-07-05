2019-07-05T11:50:59+03:00
Общество

На службу спасателей поступил аэровездеход, изобретенный в Кузбассе

Техника может передвигаться в самых труднодоступных местах [видео]
Алина КНЯЗЕВА
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Автором уникальной разработки стал кузбассовец Михаил Минаев Фото: Алина КнязеваАвтором уникальной разработки стал кузбассовец Михаил Минаев Фото: Алина Князева
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Кузбасский изобретатель представил аэровездеход, который может передвигаться по воде, снегу и льду. Уникальная техника поступила на службу спасателей в Белове.

Испытание уникального аэровездехода в Кемерове.Видео: Алина Князева

4 июля. На берегу Томи стоит изобретатель аэровездехода Михаил Минаев, а за его спиной красуется его детище. Целых восемь месяцев он с командой работал над изобретением и рад наконец представить его кузбассовцам. Аэровездеход сделан из алюминия и весит всего 300 килограммов, что позволяет передвигать его без применения тяжелой техники.

Передвигаться на вездеходе можно не только по воде, но и по снегу, льду и даже земле. Уникальность техники еще и в том, что она расходует минимум топлива, но при этом разгоняется до 40 километров в час. Однако, чтобы управлять таким аэровездеходом, нужно приноровиться.

Максимальная скорость вездехода 40 км/ч Фото: Алина Князева

Максимальная скорость вездехода 40 км/ч Фото: Алина Князева

- Здесь два посадочных места, но при необходимости вездеход вместит и пять человек. Во время испытаний с пятью людьми на борту он разгонялся до 16 километров в час, - рассказывает о своем детище Михаил Минаев.

Аэровездеход передвигается не только по воде, но и суше.Видео: Алина Князева

Изобретатель добавляет, что сейчас в России нет аналогов его аэровездеходу. Но совсем скоро техника будет работать по всему Кузбассу - ее планирует приобрести Агентство по защите населения и территории Кемеровской области, чтобы направить в те места Кузбасса, где она наиболее востребована. Ну а самый первый минаевский вездеход отправится на службу на Беловское водохранилище, где будет помогать спасателям во время пляжного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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