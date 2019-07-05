В Кузбассе хотят ограничить рубку леса и вылов рыбы

Губернатор Кузбасса провел совещание по охране кузбасских лесов и животного мира региона. Участники обсудили возможности ограничений на вылов рыбы и рубку лесов.

Чтобы сохранить леса и животный мир Кузбасса, в регионе проводится комплекс мероприятий. За полгода департаментом по охране объектов животного мира совместно с надзорными органами проведено 1150 рейдов, выявлено 369 нарушений законодательства охраны использования охотничьих ресурсов, 330 человек привлечено к ответственности, изъято 23 единицы огнестрельного оружия, изъят 1 капкан. Прав на охоту лишили девять человек. Также постоянно проводятся рейды на реках и озерах, контролируются пожароопасные ситуации.

Вместе с тем, по мнению главы региона, меры по защите природы должны быть усилены.

- Природа Кузбасса требует нашего дополнительного и более тщательного внимания. За три года в региональные реки было выпущено 1,5 миллиона мальков, но незаконная ловля рыбы заметно ухудшает деятельность по восстановлению природного баланса. Незаконной деятельностью охвачены и леса Кузбасса. Это недопустимо, - сказал Сергей Цивилев.

В качестве примера участники совещания привели охранную зону вблизи заповедника «Кузнецкий Алатау» площадью 96 гектаров. Там выявлялись случаи незаконного рыболовства и загрязнения природы туристами. В связи с этим было предложено создать в этом месте особо охраняемую природную территорию. Все в Кузбассе таких территорий 20.

Нецелевое использование ресурсов - еще один вопрос, который обсудили на совещании. В частности, речь идет о населении. Ежегодно с жителями области заключается около 11 тысяч договоров купли-продажи леса. В 2018 году объем заготовки гражданами составил 312,9 тысячи кубометров древесины - это 25% от всего объема, заготовленного в области. Однако специалисты лесного хозяйства считают, что часть из этого используется не по целевому назначению. В связи с этим предложено внести изменения в законы Кемеровской области, регулирующие порядок и нормативы заготовки древесины жителями для собственных нужд.

- Лично контролирую деятельность по охране природы Кузбасса. Мы продолжим и далее пресекать все незаконные действия в этом направлении. В Кузбассе не должно быть незаконного вылова рыбы, отстрела животных, вырубки леса, добычи полезных ископаемых, - заключил Сергей Цивилев.