Без «Терсинки» не останемся: кузбасские власти рассказали о судьбе месторождения минеральной воды

4 июля 2019 года у ООО«МВМ», которая занимается добычей минеральной воды «Терсинка», была отозвана лицензия. О том, почему так случилось и что будет на месте терсинского месторождения, рассказали в администрации Кемеровской области.

В течение нескольких лет добычей и розливом минеральной воды занимается Виктор Иванов и его компания «МВМ». Целебную воду разливают по бутылкам, а некоторые кузбассовцы специально приезжают к источнику за водой. Однако 4 июля его компанию лишили лицензии на добычу «Терсинки». Как сообщил замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, это произошло из-за того, что собственник, несмотря на требование Сибнедр, никак не мог обустроить скважины. На этом месте вполне мог быть лечебный курорт, но вместо этого целебная вода сбрасывалась на рельеф и в реку Верхняя Терсь.

За сброс минеральных вод в реку предприятие не раз штрафовали. По данным начальника областного департамента природных ресурсов и экологии Сергея Высоцкого, только в 2018 году были выписаны два штрафа по 50 тысяч рублей и один - на 80 тысяч . По данным лабораторных исследований, в сбрасываемых в реку водах содержится 90 предельно допустимых концентраций по железу. А объем сбрасываемых вод достигает 97 процентов от добытой.

- В Сибнедрах постоянно делали акцент, что это - такое использование ресурса – нерационально, по сути, перекачивание минеральной воды на землю, - отметил Высоцкий. - Предприятию выдали уведомление о необходимости устранения нарушений в определенные сроки. Тем не менее нарушения оставались.

И все же кузбассовцам не стоит беспокоиться: без «Терсинки» они не останутся. Уже сейчас есть желающие заняться обустройством курорта, и, как только пройдет конкурсная процедура или аукцион, добыча минеральной воды возобновится. Опасения же, что месторождение «Терсинки» будет отдано угольщикам или что добыча угля повлияет на качество воды, беспочвенны.

- Уголь однозначно там добывать не будут. Есть утвержденная граница федерального месторождения минеральных вод. Там могут добывать только воду, и никакие угольные лицензии выдаваться не должны, - заявил Сергей Высоцкий.

Справка «КП»:

Терсинское месторождение минеральной воды было открыто в 1957 году, а в 1971-м оно было включено в перечень курортов, имеющих республиканское (сейчас - федеральное) значение. С 2014 года лицензия на добычу минеральной воды принадлежит ООО «МВМ».