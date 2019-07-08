2019-07-08T14:02:48+03:00
Общество

Жара не отступает: на неделе в Кузбассе ожидается до +33 градусов

Синоптики дали прогноз погоды на неделю
Екатерина РОМАНОВА
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Жара не отступает: на неделе в Кузбассе ожидается до +33 градусовЖара не отступает: на неделе в Кузбассе ожидается до +33 градусовФото: Екатерина РОМАНОВА
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Наступившая неделя обещает быть жаркой. По предварительному прогнозу, самым прохладным днем будет среда, а самыми жаркими – выходные.

- В ближайшие дни сохранится хорошая июльская погода с солнечными деньками и локальными летними дождями. При разогреве температур возможны осадки различного характера, - отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник местами будет не очень жарко: лишь +21…+26 градусов, однако в большинстве территорий ожидается до 32 градусов тепла. Летний зной немного смягчится переменной облачностью, а местами пройдут небольшие дожди и прогремят грозы. А вот в Кемерове осадков не ожидается. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночью ожидается +11…+16 градусов.

Среда – самый прохладный день на этой неделе. Температура воздуха будет держаться в пределах +22…+27 градусов. Ветер сменит направление на западное, но по-прежнему будет порывистым. Местами пройдут дожди и прогремят грозы. В областном центре – по-прежнему без осадков. Ночью температура будет держаться в пределах +10…+15 градусов.

В четверг температура воздуха повысится на пару градусов. Днем осадков не ожидается, а вот ночью могут прогреметь грозы и пройти дожди. Столбики термометров опустятся до +11…+16 градусов.

Пятница будет жаркой: воздух прогреется до +30 градусов, при этом ветер будет слабым, а осадков не ожидается на территории всей области. Ночь принесет долгожданную прохладу – от 12 до 17 градусов тепла.

Днем в субботу и воскресенье столбики термометров достигнут отметок в +33 градуса. Ни осадков, ни ветра в эти дни не ожидается – по предварительным данным. И даже ночи будут жаркими: от 14 до 20 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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