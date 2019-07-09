Жители Кузбасса возмущены: приезжие альпинисты не только использовали участок Тутальской писаницы для своих тренировок, но и вогнали штыри в древние наскальные рисунки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="900" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/719259" frameborder="0"></iframe> Вандалы-альпинисты испортили наскальную живопись на Тутальской писанице.Видео: Константин Берегов (beregribakoff142)

Пользователь сети Instagram снял на видео последствия тренировок заезжих альпинистов. Те, прибыв на берег реки Томи, решили покорить одну из скал. Казалось бы: ничего страшного в этом нет. Если бы не одно «но»: именно этот участок относится к Тутальской писанице, памятнику наскального искусства. Вандалы лазили по скале, используя специальное снаряжение. Анкеры они вбивали прямо в древние наскальные рисунки.

- Вот мы видим наскальную живопись древних людей. И тут же - анкеры говноальпинистов, которые тут лазят и вбивают свои сраные анкеры прямо в наскальные рисунки, наследие древности. Валите с наших Тутальских скал к себе! - автор видео не скупится в выражениях, экспансивно обозначая свое отношение к поступку заезжих альпинистов.

Впрочем, оказалось, что это не первый случай порчи памятника.

- Было такое, что на скале оставляли автографы, краской писали имена, причем с фамилиями, тогда нам удалось найти авторов современной «живописи» и привлечь их к ответственности, - рассказала Ирина Русакова, кандидат исторических наук, научный консультант музея-заповедника «Томская писаница». - В 2014 году неизвестные альпинисты уже вбили один анкер в скалу. А в этом году - еще… Удалить, вырвать мы их не можем: это нарушит целостность скалы. Максимум, что нам доступно, - спилить часть анкера.

Также Ирина Русакова отметила, что Тутальские скалы - излюбленное место альпинистов. Рядом со скалами с петроглифами есть те, где нет никаких изображений, - там-то альпинисты и тренируются. На протяжении нескольких десятилетий ученые и альпинисты мирно сосуществовали. Скалолазы, видя, что на скале нанесены древние рисунки, обходили их стороной, с уважением относясь к наследию предков. Что же случилось в этот раз и местные ли это были туристы, увы, неизвестно.

Справка «КП»:

Расположенная на правом берегу Томи у деревни Поломошной (неподалеку от Юрги), Тутальская писаница была открыта еще в 1906 году. На протяжении XX и начала XXI веков ученые обнаружили восемь плоскостей с рисунками. Петроглифы являются памятником наскального искусства, однако в состав музея-заповедника «Томская писаница» не входят и никем не охраняются. Оттого-то все желающие имеют к ним неограниченный доступ.