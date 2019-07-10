Экс-начальника кузбасского ГУФСИН отправили в колонию строгого режима

Экс-начальника кузбасского ГУФСИН Константина Антонкина отправили в колонию строгого режима. Он обвинялся в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Рудничный районный суд города Кемерово 10 июля вынес приговор по делу бывшего начальника ГУФСИН по Кемеровской области. В 2012-2013 годах Константин Антонкин незаконно заключил госконтракт на разработку проектно-сметной документации для строительства в области нового следственного изолятора.

В дальнейшем по его указанию строительная организация заключила договор с субподрядчиком на разработку этой документации. От субподрядчика Антонкин получил взятку в размере 10 миллионов рублей.

- В результате условия государственного контракта на разработку проектно-сметной документации остались невыполненными, также были незаконно потрачены бюджетные средства в размере более 44 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре Кемеровской области.

На суде свою вину бывший руководитель ведомства не признал. Однако Рудничный районный суд признал его виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Константину Антонкину было назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему в течение четырех лет нельзя занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

- Незаконно полученное в качестве взятки имущество конфисковано в доход государства, - добавили в надзорном ведомстве. - Исковые требования ГУФСИН России по Кемеровской области о возмещении ущерба в сумме 44 миллионов рублей в доход государства удовлетворены в полном размере.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован.

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