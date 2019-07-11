Кемеровские ученые тестируют уникальный биопротез сердечного клапана

9 июля в Кемеровском кардиологическом центре прошла демонстрация нового биологического протеза клапана сердца. Особенность разработки в том, что она предназначена для тех пациентов, которые перенесли ранее операцию по типу «протез-в-протез», и им нужна замена импланта. Таких пациентов, проще говоря, не будут «резать», что снизит травматичность операции и сократит ее продолжительность на 15-20 минут.

Новый биоимплант разработан кемеровскими учеными НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и компанией «НеоКор». На сегодняшний день в мире проектируется не менее десятка моделей, подобных кузбасскому импланту. В основном они представлены американскими и западноевропейскими фирмами. В России же это пока единственный митральный протез, находящийся в разработке.

У биологических имплантов по сравнению с механическими есть ряд преимуществ.Фото: Фаяз Алекберов

У биологических имплантов по сравнению с механическими есть ряд преимуществ. Например, пациенту не нужно принимать препараты для предотвращения тромбоза. У биопротезов идеальная гидродинамика, а их дисфункция развивается постепенно, в то время как у механического мгновенно, что приводит к фатальному исходу.

- Согласно стандартам Росздравнадзора, минимальный срок эксплуатации должен составлять не менее 200 миллионов циклов - это пять лет работы в организме, - рассказал о долговечности импланта заведующий лабораторией новых биоматериалов и руководитель проекта Евгений Овчаренко. - Наш каркас рассчитан минимум на 600 миллионов циклов, то есть на 7-10 лет.

Специалисты отмечают, что порядка 20 операций «клапан-в-клапан» уже проводились в Кемеровском кардиоцентре. Однако они были открытого типа. То есть человеку устанавливали новый клапан меньшего размера в уже существующий клапан, вскрывая грудную клетку.

- Во всех этих случаях использовались исключительно кемеровские клапаны и никаких импортных, - отмечает заведующий лабораторией кардиоваскулярного биопротезирования Алексей Евтушенко. - Надо сказать, что Кемерово сам себя обеспечивает биопротезами, которые по качеству совершенно не уступают зарубежным аналогам.

Новый клапан будет вводиться через бедренную артерию с помощью катетера.Фото: Фаяз Алекберов

Протезы, которые ученые тестируют сегодня, позволят избежать хирургического вмешательства. Новый клапан будет вводиться через бедренную артерию с помощью катетера. Во время введения он будет свернут в трубочку. Когда протез достигнет точки назначения, его раздуют баллоном, и он встанет на свое место.

Сейчас команда кузбасских специалистов завершает испытания на животных. Протез тестируется на овцах. Однако хотя имплантация и проходила катетерным путем, она проводилась открыто. Это было связано с тем, что у овцы гораздо меньший диаметр сосуда, чем у человека. И соответствующего катетера, который может попасть в полость сердца овцы, нет.

Согласно протоколу исследования, имплантация овцам будет проходить в два этапа. Сначала - протезирование митрального клапана, затем, через 30 дней, - повторное, с помощью разработанного медицинского устройства. Перед операцией и после нее животным проведут эхокардиографию, чтобы оценить работу биопротеза клапана сердца.

На сегодняшний день уже проведено три операции животным. Все они оказались успешными. Результаты в краткосрочной перспективе удовлетворительные. Испытания на овцах продлятся полгода, а после того, как будет доказана безопасность новых биопротезов, их начнут ставить людям.

- Может быть, в первое время операция будет открытой, но в дальнейшем мы планируем применять метод транссосудистого доступа, - поделился планами на будущее Алексей Евтушенко.