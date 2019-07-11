Шестеро подростков спасли от пожара кузбасский поселок

Шестеро подростков из Новокузнецка вмиг стали знаменитыми. А все потому, что не смогли пройти мимо чужой беды и спасли от пожара целый кузбасский поселок.

Небольшой поселок Тутуяс находится под Мысками. Живописное место, куда добраться не так-то и просто, рядом – река с паромной переправой, тайга… Именно сюда в начале июня приехали отдохнуть на даче шестеро вчерашних десятиклассников - Иван Екимов, Александра Качурова, Евгений Виноградов, Артур Ханзадян, Арсений Елисеев и Валерия Дядюн. Но спокойного отдыха не получилось.

- Дело было за полночь. Мы сидели на веранде, поставили чайник кипятиться, а потом собирались идти спать. И тут я услышала какой-то треск, - рассказывает Валерия Дядюн. – Повернула голову и увидела зарево. Сначала мы думали, что горит дом, где живут дедушка и бабушка нашего друга. Но оказалось, что пожар у их соседей, наших хороших знакомых.

Когда подростки прибежали к соседям, баня вовсю горела. ФОТО: Иван Екимов.

Боялись друг за друга

Вокруг дома – забор, калитку с улицы открыть невозможно. Тогда подростки перелезли через забор и увидели, что загорелась баня.

- Зрелище, когда там, внутри, за окнами бани полыхает огонь – это очень страшно, - признается Валерия.

Первым делом подростки стали стучать в дом. Оказалось, хозяева уже давно легли спать и даже не подозревали, что их баня горит. Позже Александра Качурова призналась, что страшнее всего было в тот момент, когда от жара начали гореть растущие рядом деревья. А ведь рядом – тайга! Если пожар не остановить, огонь перейдет на соседние дома и дальше, в тайгу…

- Больше всего беспокоился, конечно, за девчонок, - признается Арсений Елисеев. – Знаю, что Александра боится пожаров, ей неприятен даже вид открытого огня, поэтому очень переживал за нее. Но в тот момент у меня было две задачи: тушить пожар и следить, чтобы с девочками ничего не случилось.

А Александра Качурова на несколько часов забыла о своих страхах и вместе со всеми принялась носить воду – в канистрах, ведрах. Потом протянули садовые шланги к скважине и заливали огонь уже с их помощью. На память пришли школьные уроки ОБЖ – и эти знания пригодились!

- Представляете, там рядом было болотце, много лет хозяева не могли от него избавиться. А мы, получается, за ночь осушили его. Всю воду перетаскали, чтобы огонь погасить, - улыбается Валерия Дядюн. – Вообще было страшно и очень жарко.

Пожарные смогли добраться до отдаленного поселка не сразу. ФОТО: Александра Качурова.

Помощь пришла

Валерия дозвонилась до своего зятя, и мужчина сумел объяснить пожарным, где именно случилась беда. Но из-за того, что поселок отрезан от дорог, огнеборцам потребовалось немало времени, чтобы добраться туда.

- Мы видели, что людям нужна помощь, и просто не могли поступить иначе, - уверен Евгений Виноградов. – Поступили ли мы как герои? Не знаю. Это нормально, помогать людям, которые попали в беду.

К слову, сам Евгений некоторое время назад, задумавшись о будущей профессии, рассматривал варианты военной или пожарной службы. Так что первое боевое крещение у парня уже состоялось!

- Утром мы сели завтракать и, конечно же, обсуждали ночное происшествие. Гордились тем, что не испугались огня, что все вместе дружно смогли справиться с пожаром. И даже забыли о своих страхах! – делится Арсений Елисеев.

Конечно, все шестеро подростков, пока тушили пожар, расцарапали руки и ноги, а Валерия даже повредила руку. Но ребята уверены: это – ничто в сравнении с тем, что могло бы случится, если бы огонь пошел дальше…

Баня сгорела, но дома рядом и тайгу удалось отстоять. ФОТО: Александра Качурова.

Награда героям

Когда прибыли пожарные, подростки почти справились с огнем. Профессиональным огнеборцам осталось лишь закончить начатое ребятами. А позже 11 отряд ФПС по Кемеровской области пригласил друзей в гости. Иван Екимов, Александра Качурова, Евгений Виноградов, Артур Ханзадян, Арсений Елисеев и Валерия Дядюн получили из рук пожарных благодарственные письма, вкусные и полезные подарки.

- Вот такие ребята живут и учатся у нас в городе! Нам бы хотелось сказать спасибо их родителям и учителям, которые воспитали в них настоящих и неравнодушных людей! – отметили в пресс-службе ФГКУ «11 отряд ФПС по Кемеровской области». – Будем рады видеть их в рядах пожарной охраны города!

Сами же ребята, хоть и гордятся поступком, все же считают, что не совершили ничего особенного. Просто помогли соседям. А благодаря пожару поняли, что все вместе они смогут справиться с любой бедой.

- Мама сказала, что мы молодцы и герои, и что она очень гордится мной и моими друзьями, - улыбается Александра. – Думаю, если еще раз возникнет такая же ситуация, я снова смогу помочь людям.