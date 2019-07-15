2019-07-15T09:50:05+03:00
Происшествия

Руководство госпиталя для ветеранов в Кемерове попалось на мошенничестве

За растрату порядка миллиона рублей осудили заместителя начальника
Екатерина БОРМОТОВА
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Мужчине дали штраф в 50 тысяч рублей Фото: Google.MapsМужчине дали штраф в 50 тысяч рублей Фото: Google.Maps
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В Кемерове руководство госпиталя для ветеранов войн попалось на крупном мошенничестве. За растрату 840 тысяч рублей осудили заместителя начальника по ресурсному обеспечению.

Как установили сотрудники УФСБ Кузбасса, заместитель начальника по ресурсному обеспечению Областного госпиталя для ветеранов войн сообщил руководству, что необходим ремонт медицинского оборудования. Причем провести его нужно за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области. Однако на самом деле неисправное оборудование было частично заменено производителем по гарантии, частично находилось в ремонте – опять же по гарантийному сроку.

- Замначальника медицинского учреждения подготовил и отправил электронную заявку на ремонт медоборудования в департамент охраны здоровья населения области, где, не подозревая о преступном умысле, запланировали ремонт оборудования для Областного госпиталя, - сообщили в УФСБ по Кемеровской области.

Чтобы получить средства из областной казны, фигурант обратился к директору компании «Медиплекс», с которым они заключили два фиктивных договора на ремонт оборудования. Сумма каждого составила 420 тысяч рублей.

После получения денег за якобы проведенный ремонт директор организации должен был передать их заместителю начальника госпиталя. Таким образом, причиненный Территориальному фонду ущерб составил 840 тысяч рублей.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Каждый из них еще должен заплатить 50 тысяч рублей штрафа. При этом причиненный ущерб они уже возместили в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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