«Мы так, играемся, а там мужики работают»: Илья Сорокин с Кубком Гагарина спустился в кузбасскую шахту

Воспитанник новокузнецкой школы хоккея Илья Сорокин привез в родной Междуреченск главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина. Вместе с кубком хоккеист спустился в шахту на глубину 400 метров.

Илья Сорокин привез Кубок Гагарина в шахту. ФОТО: Денис Рассохин.

В 2019 году команда ЦСКА одержала победу в турнире Континентальной хоккейной лиги. А по традиции каждый член команды имеет возможность привезти главный приз – Кубок Гагарина – в свой родной город. Этой возможностью уже воспользовались воспитанники новокузнецкой школы хоккея Кирилл Капризов и Иван Телегин. А 15 июля кубок вернулся в Кузбасс. В этот раз его привез Илья Сорокин.

Символическое посвящение Сорокина в шахтеры. ФОТО: Денис Рассохин.

Известный вратарь родился и начал играть в хоккей в Междуреченске, поэтому он привез кубок в родной город. Более того, с главным трофеем КХЛ Сорокин спустился в шахту на глубину 400 метров.

Прежде, чем спуститься в шахту, Илья Сорокин научился пользоваться самоспасателем. ФОТО: Денис Рассохин.

Однако прежде, чем сделать, хоккеист научился пользоваться самоспасателем и прошел «обряд» посвящения в шахтеры.

raspadskaya Хоккеист Илья Сорокин учится пользоваться шахтерским самоспасателем.

«Там мужики работают»…

Семью Ильи Сорокина с шахтой связывает многое. Так, два деда Ильи, Альберт Гук и Валентин Сорокин, работали на «Распадской». Альберт Иванович посвятил шахте 14 лет, был главным инженером, Валентин Гаврилович – 19 лет, в последнее время трудился заместителем начальника участка. Желая выразить уважение шахтерскому трубу, семья хоккеиста предложила спустить Кубок Гагарина под землю именно на «Распадской».

Впервые главный трофей КХЛ спустился в шахту. ФОТО: Денис Рассохин.

- Сначала немного нервничал, но мне все объяснили, показали и рассказали. Ребята, шахтеры, выполняют колоссальную работу, огромное уважение им за это. Нереальный труд! - сказал Илья Сорокин уже после того, как по следам своих дедов спустился на глубину 400 метров. – Дедам своим расскажу про новый очистной комбайн, которым доверили управлять. Впечатление – как будто играешь в компьютерную игрушку, управляешь джойстиком. Даже не осознаешь, что комбайн может срезать тысячи тонн угля в час. Но несмотря на новую технику, шахтерский труд остается колоссальным, тяжелой и энергозатратной работой. Огромное уважение горнякам! Своим ребятам скажу: «Мы так, играемся, а там мужики работают»…

Пока комбайн готовится к спуску в шахту, Илья Сорокин попробовал управлять им. ФОТО: Денис Рассохин.

400 метров под землей

На глубине 400 метров Кубок Гагарина побывал впервые. И горняки встретили трофей и привезшего его хоккеиста громки аплодисментами. К слову, среди тех, кто под землей фотографировался с кубком, были и игроки хоккейной команды угольной компании. Для них принимать под землей главный трофей КХЛ было большой честью

Кубок Гагарина побывал на глубине 400 метров! ФОТО: Денис Рассохин.

- Это большое знаковое событие для нас. Илья дал свои наставления нашей команде, воодушевил, сказал, что главное - продолжать играть и всегда идти вперед. Движение – это жизнь и развитие! - отметил Валерий Черепков, капитан хоккейной команды.

К слову, Кубку Гагарина предстоит пережить еще одно приключение: планируется, что 16 июля он вновь побывает в Новокузнецке. После темноты забоя он попадет в рельсобалочный цех металлургического гиганта.