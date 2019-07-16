2019-07-16T12:12:41+03:00
Общество

День металлурга 2019 в Кузбассе: программа мероприятий

Программа мероприятий на День Металлурга 2019: куда сходить и что посмотреть
Екатерина РОМАНОВА
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День металлурга 2019 в Кузбассе: программа мероприятийДень металлурга 2019 в Кузбассе: программа мероприятийФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе готовятся к празднованию Дня металлурга. Сразу в двух городах профессиональный праздник будут отмечать с размахом, а завершатся праздники концертами и яркими фейерверками.

Новокузнецк

Фотовыставка «Запсибу – 55 лет! Время новых побед!»

60 фоторабот авторства российских фотографов Василия Прудникова Владимира Вяткина, Владимира Солнцева и фотокорреспондента газеты «Новости ЕВРАЗа» Дениса Рассохина представлены в атриуме ТРЦ «Планета», а также в витринах Новокузнецкого художественного музея. С 17 июля фотоработы также можно будет увидеть в сквере имени Ермакова.

Выставка ко Дню металлурга. ФОТО: Денис Рассохин/ЕВРАЗ

Выставка ко Дню металлурга. ФОТО: Денис Рассохин/ЕВРАЗ

19 июля

20.00, Площадь общественных мероприятий Заводского района – праздничный концерт творческих коллективов Культурно-спортивного центра металлургов ЕВРАЗа.

Выступление звезды российской эстрады Кристины Орбакайте.

23.00, Площадь общественных мероприятий Заводского района. Праздничный фейерверк.

Завершатся праздники яркими салютами. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Завершатся праздники яркими салютами.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Таштагол

20 июля

11.30, стадион «Горняк». Спортивные соревнования, посвященные Дню металлурга.

21.00, стадион «Горняк». Праздничный концерт с участием кавер-группы «Красный Берег» (Новосибирск) и рок-группы, которая исполнит легендарные хиты «Трава у дома», «Каскадеры», «Одиночество» и другие.

23.00, праздничный салют в честь металлургов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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