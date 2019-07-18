Новокузнечанка нашла на скамейке сумку с золотом на 7 200 000 рублей

Жительница Новокузнецка проходила рядом с одним из городских торговых центров и заметила на скамейке дорожную сумку. В ней оказалось золото - на сумму 7,2 миллиона рублей. Правда, счастья новокузнечанке драгоценности не принесли.

30-летняя жительница Санкт-Петербурга прилетела в Новокузнецк, чтобы встретиться с деловыми партнерами. Женщина является представителем компании, специализирующейся на продаже ювелирных украшений. И с собой у нее как раз были образцы продукции для презентации. Золотые украшения хранились в планшетах, а те, в свою очередь, в дорожной сумке.

Встреча с компаньонами проходила в одном из городских торговых центров. Когда она завершилась, женщина вышла из здания и вызвала такси. Сумку она поставила на скамейку. Вскоре подошла машина, и женщина отправилась дальше по своим делам. Лишь через несколько минут она поняла, что чего-то не хватает. Золото! Оно так и осталось забытым на скамейке!

- Нам нужно обратно! Разворачивайте машину! - в панике кричала женщина.

Увы, когда такси вернулось к торговому центру, на скамейке уже ничего не было. В отчаянии жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию: в сумке находилось более 470 золотых украшений общей стоимостью более 7,2 миллиона рублей.

Впрочем, вскоре удалось установить личность человека, присвоившего украшения. Им оказалась 55-летняя жительница Новокузнецка. Увидев на скамейке сумку, она забрала ее себе и принесла домой. Там-то стражи порядка и обнаружили сокровища.

- В настоящее время следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Новокузнецку по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Похищенные украшения возвращены представителю ювелирной компании.