2019-07-23T03:40:04+03:00
Общество

Талантливый журналист из Кузбасса умер в 29 лет в Москве

Бывший шахтер Денис Коновалов работал шеф-редактором на «Пусть говорят»
Екатерина БОРМОТОВА
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Денису Коновалову было 29 лет Фото: личная страница "ВКонтакте"Денису Коновалову было 29 лет Фото: личная страница "ВКонтакте"
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В Москве скончался талантливый телевизионщик из Кузбасса Денис Коновалов. Ему было 29 лет.

Печальную новость сообщил Первый канал, на котором трудился Денис Коновалов. Молодой человек был шеф-редактором программы «Пусть говорят».

В столицу Денис Коновалов переехал несколько лет назад из Кузбасса, где четыре года трудился шахтером. Работать на телевидении было его мечтой, за которой, бросив все, он погнался и не прогадал.

- Он всю жизнь мечтал работать шеф-редактором на «Пусть говорят», и он добился этого сам. Он за каждую программу переживал. Он волновался, он сам, несмотря на то, что был шеф-редактором, всегда все делал. И героям звонил, и не стеснялся любой работы, - говорит супруга Дениса Коновалова Алина.

Об этом женщина знала не понаслышке, ведь она была еще и коллегой Дениса – работала с ним в одной команде, сидела за соседним столом. На телевизионных павильонах нередко появлялся и маленький сын Коноваловых.

- Он посвящал сыну все свободное время. Его у телевизионщиков и так немного, а Денис еще и был просто влюблен в телевидение. Поэтому когда в съемочном павильоне гасли софиты, здесь непременно раздавался топот маленьких ножек, - рассказывают о Денисе коллеги.

Его называют настоящим профессионалом. Он был волевым, сильным, открытым миру. Парень из глубинки, он всегда хотел помочь таким же простым людям, каким был сам.

- Ему больше удавались всегда такие программы, где люди встречают друг друга, люди когда-то давно потерялись, там, мама с дочерью, отец с сыном, сестра с братом. Вот он очень любил такие программы. Он очень любил делать людям добро, - отмечает шеф-редактор программы «Пусть говорят» Оксана Шмелева.

В мае Денису Коновалову исполнилось 29 лет. Причину его смерти телеканал не раскрывает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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