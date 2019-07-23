2019-07-23T08:03:23+03:00
Происшествия

Пять лет кузбассовец насиловал трех падчериц

Об этом стало известно, когда одна из девочек поборола страх и рассказала обо всем
Екатерина РОМАНОВА
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Пять лет кузбассовец насиловал трех падчерицПять лет кузбассовец насиловал трех падчерицФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В течение пяти лет три девочки из Кузбасса жили как в аду. Отчим, который должен был заменить им отца, насиловал падчериц. Лишь спустя несколько лет, набравшись смелости, одна из девочек рассказала об этом.

Жительница Кузбасса, воспитывающая трех дочек, встретила новую любовь. супруги жили вполне нормально, пока одна из дочек не рассказала матери, что в течение пяти лет отчим насиловал ее и ее сестер. Женщина тут же обратилась в правоохранительные органы. Сначала девочки, столько лет прожившие в страхе перед отчимом, не хотели ничего рассказывать. Но следователи смогли расположить их к себе. В конце концов, девочки поведали о том, что происходило с лета 2012 года по июнь 2017, пока мамы не было дома.

Отчима, который насиловал и запугивал девочек, задержали. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у него нет ни психических заболеваний, ни расстройств сексуальных предпочтений. Работали психологи и с девочками, чтобы доказать, что они не придумали весь этот кошмар. Отчим вину не признавал и со следствием не сотрудничал, однако следователям удалось собрать доказательства его вины.

- На каком-то этапе, понимая, что вина его изобличена, задержанный попытался сбежать прямо из отдела полиции. Он намеревался выпрыгнуть из окна, однако сотрудники полиции пресекли его действия, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима

ИСТОЧНИК KP.RU

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