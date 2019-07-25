Опасный зонтик: кузбассовцы массово получают ожоги от ядовитого растения

Сибирское лето – такое недолгое, и кузбассовцы спешат насладиться каждой его минутой. Выезжают на пикники, отдыхают на даче, просто гуляют по городским паркам и скверам. А потом некоторые из них вынуждены обращаться к врачам.

Невидимая опасность может поджидать кузбассовцев везде. И это не только водоемы, лес или клещи, но и самые обычные дикие травы и растения. Даже те, которые мы привыкли считать лекарственными или безобидными

- С наступлением лета у дерматологов прибавляется работы, - замечает Татьяна Прощенкова, заведующая кожно-венерологическим отделением ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №29». – Дело в том, что у подавляющего числа людей в той или иной степени есть чувствительность к аллергенам – пыльце и соку растений. И если для одних прикосновение, скажем, крапивы, будет незаметным, то у других появится фитоожог.

Яркие зонтики опасны для дыхательных путей, а сок - для кожи.Фото: Алексей ФОКИН

Борщевик и компания

Нередко дачники и огородники после прополки или косьбы травы чувствуют зуд. У одних появляются небольшие красные пятнышки, от которых через пару часов ничего не остается. У других же могут появиться отеки и волдыри – такие же, как при обычном ожоге. Единственная разница – это фитоожог.

- Когда человек скашивает траву, ее мельчайшие частички попадают на кожу, ранят ее. В эти ранки попадает сок растений. И тогда возникает аллергическая реакция, - отмечает Татьяна Прощенкова. – А есть растения, которые могут причинить вред даже небольшой капелькой своего сока.

Речь идет о том самом борщевике, некоторые виды которого когда-то использовали в кулинарии. Вообще, существует несколько десятков видов этого растения, и большинство из них представляют опасность. Кожа отреагирует даже на пару капелек попавшего на нее сока. Солнечные лучи многократно усилят ожог. И вот – уже через час-другой (у кого-то – через день-два) появляются болезненные волдыри, недомогание, лихорадка. Волдыри со временем пройдут, а на их месте останутся темны пятна, которые могут держаться год и больше!

Но есть и более тяжелые последствия. Достаточно вдохнуть пыльцу этого растения, как может начаться аллергическая реакция. Из-за нее некоторые люди начинают задыхаться. А предугадать реакцию организма борщевик или иное растение невозможно!

Татьяна Прощенкова, заведующая кожно-венерологическим отделением ГБУЗ КО "НГКБ №29", врач-дерматовенеролог высшей категории. ФОТО: архив НГКБ №29

- Нередко наши пациенты не связывают недомогание с фитоожогами. Считают, что просто перегрелись на солнце или подхватили вирус, - продолжает Татьяна Прощенкова. – Поэтому чаще всего они идут к терапевту и лишь потом к дерматологу.

К слову, не меньшую опасность для человека представляют чистотел и лютик (он же – куриная слепота). Оба растения ядовиты не только для кожи, но и для слизистых глаз и носа.

Давай лечиться!

Если на кожу попал сок травы, первым делом нужно его смыть. Лучше всего – с мылом. А вот травмировать кожу мочалками и щетками не стоит.

После этого выпейте таблетку антигистаминного средства и обратитесь к врачу. Кстати, противоаллергические препараты нужно будет пить в течение пяти дней: парой таблеток тут не обойтись.

Снять зуд можно гелями или мазями с противоаллергическим действием. И то – если кожа не повреждена. А вот народны средства вроде соды, настоев трав и прочего могут лишь усугубить ситуацию и сделать только хуже. Так что не занимайтесь самолечением! Все препараты должен подобрать врач в зависимости от состояния пациента.

К слову, даже если вы получили ожог несколько дней назад, все равно примите таблетку «от аллергии» и обратитесь к врачу.

Встретить борщевик можно и в центре города!Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Профилактика прежде всего!

В вашем саду может не расти борщевик или лютик, но все равно стоит принять меры, чтобы не получить фитоожог. Самое простое – не давайте траве вырасти слишком сильно. Например, борщевик всего за несколько лет способен заполонить весь дачный участок, если с ним не бороться. А его семена далеко разносит ветер!

Во время косьбы надевайте плотную одежду, закрывающую руки, ноги и тело. На лицо – марлевую повязку и защитные очки. На ноги – резиновые сапоги. А после работы примите душ. Так вам никакие травы не будут страшны!