Гитарист группы Accept пообещал спеть отрывок из гимна России на русском

В Кемерове буквально через час начнется фестиваль «Герои мирового рока», на котором выступят легендарные группы. Перед началом масштабного мероприятия его участники ответили на вопросы журналистов.

В частности, музыкантов спросили, не собираются ли они удивить русского зрителя песнями на русском, как это сделали недавно участники группы Metallica, исполнив песню «Группа крови».

- Русский - это очень красивый и сложный язык, очень сильно отличается от нашего родного языка, но это было бы интересное испытание, почему бы и нет, - сказала вокалистка нидерландской группы Within Temptation Шарон ден Адель.

- В рамках сегодняшнего шоу мы подготовили очень интересную программу, мы будем выступать вместе с симфоническим оркестром, мы будем играть какие-то классические вещи, какой-то материал из моих сольных альбомов. А вообще да, может быть, потом, в будущем, споем, например, отрывок из гимна России, - ответил гитарист группы Accept Вольф Хоффман.

Ди Си Купер из Royal Hunt напомнил, что в составе группы есть участник Андре Андерсен, который владеет русским языком, поэтому стоит лишь написать ему СМС и попросить о том, чтобы он спел на русском.