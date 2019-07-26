2019-07-26T12:15:32+03:00
Общество

Сила угля и металла: зарубежные звезды-участники фестиваля «Герои мирового рока» побывали на угольном разрезе

Музыканты групп Royal Hunt и Accept приехали на разрез «Барзасское товарищество» компании «Стройсервис»
Лариса МИХАЙЛОВА
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Группа Accept в ковше экскаватора Фото: Лариса МИХАЙЛОВАГруппа Accept в ковше экскаватора Фото: Лариса МИХАЙЛОВА
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Накануне грандиозного концерта в Кемерове музыканты групп Royal Hunt и Accept приехали на разрез «Барзасское товарищество» компании ЗАО «Стройсервис», чтобы собственными глазами увидеть, как из недр земли добывается ценный уголь, оценить мощь карьерных самосвалов и экскаваторов и понять, чем живут настоящие сибиряки.

Royal Hunt и Accept на угольном разрезе.

Брутальные рокеры на фоне брутальной техники и индустриальных пейзажей под звуки лязгающего металла и даже высокотехнологичных взрывов - вчера на угольном разрезе «Барзасское товарищество» как будто сложился идеальный пазл и миллионы дорог сошлись в одной точке. Тяжелый метал, тяжелая техника, угольное сердце России - Кузбасс - оказалось, что это отличное сочетание! По крайней мере, музыканты из зарубежных групп были в восторге и заявили, что никогда не видели ничего подобного.

Участники фестиваля "Герои мирового рока" поднимаются на огромный карьерный экскаватор Фото: Лариса МИХАЙЛОВА

Участники фестиваля "Герои мирового рока" поднимаются на огромный карьерный экскаватор Фото: Лариса МИХАЙЛОВА

- Мы ездим с гастролями 30 лет, и обычно в каждом городе нам показывают просто красивые виды, - рассказал один из лидеров Royal Hunt Ди Си Купер. - Но то, что было сегодня, - это потрясающе. Такого больше не увидишь нигде. Это одна из самых необычных экскурсий, которая у нас когда-либо была. Это Сибирь. Это Кузбасс. Это сила.

Возможно, сотрудники угольных разрезов уже привыкли к масштабам окружающей их техногенной красоты, но человека неподготовленного она реально сбивает с ног. Рок-звезд привезли на смотровую площадку, откуда открывается самый эффектный вид на горные работы.

Масштабы карьерной техники впечатлили музыкантов Фото: Лариса МИХАЙЛОВА

Масштабы карьерной техники впечатлили музыкантов Фото: Лариса МИХАЙЛОВА

- Длина выработки, на которую мы сейчас смотрим, составляет три километра, глубина - около 180 метров, - объяснил генеральный директор разреза «Барзасское товарищество» Владимир Вегнер. - Пустую породу мы складируем, а уголь отправляем на обогатительную фабрику, откуда после переработки он уходит к потребителям, в том числе за рубеж, в Европу.

- Вау, вот это да! - именно такой была основная реакция рокеров на происходящее. И масштабы предприятия, и возможность оказаться в кабине многотонного карьерного самосвала - все это поражало их воображение.

Ди Си Купер признался, что экскурсия по разрезу - самая необычная в его жизни Фото: Лариса МИХАЙЛОВА

Ди Си Купер признался, что экскурсия по разрезу - самая необычная в его жизни Фото: Лариса МИХАЙЛОВА

- Очень впечатляет! Это абсолютный метал! Именно здесь чувствуешь единение силы угля и металла, очень в духе нашей музыки, - заявил гитарист, бессменный идейный вдохновитель легендарной хэви-метал группы Accept Вольф Хоффман. - Только посмотрите вокруг - повсюду реально «тяжелое железо»! Было бы круто сыграть прямо здесь!

- В свое время я работал спасателем и пожарным, поэтому знаю, как важно уделять внимание безопасности, - отметил Ди Си Купер из Royal Hunt. - Меня поразило, как здесь заботятся о безопасности. И то, как людям нравится работать здесь, - а это, несомненно, сказывается на результате труда. Мы поняли характер настоящих сибиряков, чем здесь живут люди. И мы обязательно учтем это, когда будем выступать для вас.

Все фотографировались на фоне огромной техники Фото: Лариса МИХАЙЛОВА

Все фотографировались на фоне огромной техники Фото: Лариса МИХАЙЛОВА

Генеральный директор компании ЗАО «Стройсервис» Дмитрий Николаев - давний поклонник тяжелого рока. Именно благодаря инициативе компании «Стройсервис» в Кемерове состоялся теперь уже овеянный легендами концерт Deep Purple в 2004 году в СКК «Октябрьский». А в минувшем году в Новокузнецке прошел приуроченный к 400-летию города первый фестиваль «Герои мирового рока», в котором приняли участие Ken Hensley, Doro, Beyond the Вlack и Catharsis.

А также фотографировали саму технику Фото: Лариса МИХАЙЛОВА

А также фотографировали саму технику Фото: Лариса МИХАЙЛОВА

Теперь вновь на очереди Кемерово. Толпы фанатов замерли в ожидании Часа Икс. Готова площадка, смонтирована уникальная сцена, световое и звуковое оборудование только и ждет, когда оператор нажмет заветную кнопку, даже музыканты уже заряжены особой «угольной» энергетикой и поражены масштабами сибирского гостеприимства. И может быть, перед внутренним взором их, уже стоящих на сцене, вновь пронесутся эти мгновения: потрясающий воображение ландшафт, границы горной выработки, уходящие в туман, мерный шум тяжелых машин - место, где рождается черное золото, откуда берет начало реальный металл металлургических заводов по всему миру, тепло и свет в наших домах, где работают люди с открытой душой и особенным характером. Тогда и тяжелый метал зазвучит по-особому.

Как именно - узнаем в субботу, 27 июля! Кемерово ждет!

ИСТОЧНИК KP.RU

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