Герои мирового рока в Кемерове: хэви-метал плывет над городом

Грандиозное шоу с участием мировых звезд рок-музыки, организованное компанией ЗАО «Стройсервис», состоялось в столице Кузбасса. Более 112 тысяч человек пришли на этот праздник звука, света и невероятного драйва, и, судя по восторженным отзывам в соцсетях, никто не пожалел о своем решении. Музыканты выкладывались по полной: еще бы, теперь на карте странствий каждого из них появилась такая экзотическая точка, как Кузбасс. Это был наикрутейший июльский день, давайте еще раз вспомним, как он прошел!

В предвкушении праздника

Сила угля и металла объединились с потрясающей мощью рок-музыки. И Кемерово на один день полностью преобразился: его накрыла настоящая фестивальная атмосфера. С самого утра к площадке фестиваля тянулись колонны людей: среди них были любители тяжелой музыки самого разного возраста - компании подростков, юные девочки с плакатами Within Temptation, счастливые парочки с ребятишками, пожилые люди в банданах и полной рокерской амуниции, были даже целые династии неформалов - бабушки и дедушки, их взрослые дети и маленькие внуки. Все эти люди улыбались друг другу, радостно общались в предвкушении концерта, раскидывали пледы и загорали на траве прямо вдоль Октябрьского. Радостное ожидание было разлито даже в районах города, вполне себе отдаленных от площадки шоу. В итоге на концерт сходили и те, кто вообще этого не планировал.

Чтобы попасть на фестиваль, фанаты дежурили у входа с самого утра.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Некоторые фанаты рока дежурили у закрытых входов на площадку прямо с утра, чтобы в 15.30, когда двери распахнутся, занять лучшие места в зоне у сцены. Многие гости прибыли из соседних сибирских городов, кто-то прилетел из Москвы, а некоторые поклонники следуют за своими любимыми группами аж из Европы, Японии и Таиланда. Вот это приключение для иностранцев - побывать по такому удачному поводу в сказочной Сибири! Да и сами музыканты воспринимали происходящее именно как приключение, не зря на пресс-конференции с представителями рок-групп столько раз прозвучали слова благодарности в адрес организаторов - компании ЗАО «Стройсервис» и лично генерального директора Дмитрия Николаева.

- Мы никогда не были в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, - рассказал бессменный гитарист Accept Вольф Хоффман, - и для нас большое событие - оказаться здесь. То, куда мы отправимся с концертом, в большей степени зависит от наличия приглашений, в данном случае поступило просто замечательное приглашение от Дмитрия Николаева выступить в Кузбассе, да еще и на фестивале такого высокого уровня в плане организации - в плане состава команд, звука, света, спецэффектов. Для нас это очень интересно!

Вольф Хоффман признался, что не бывал в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

- К тому же, где бы мы еще увидели угольный разрез, - вокалист Royal Hunt Ди Си Купер вспомнил экскурсию на угольное предприятие «Барзасское товарищество», которую рокеры посетили накануне. - Нигде больше нам ничего подобного не показывали! Очень впечатлили масштабы деятельности и мощная карьерная техника - все эти самосвалы и экскаваторы. Нам открылась энергия вашего края и понимание ее сути!

- Нам еще очень понравилось, что удалось прогуляться по городу практически неузнанными и пообщаться со случайными людьми, с прохожими, - добавила Шарон ден Адель, вокалистка Within Temptation, - я здорово отдохнула в роли обычной туристки.

Фестиваль «Герои мирового рока» - выдающееся событие отнюдь не только по кемеровским меркам. Привезти на мероприятие звезд - одно дело, и совсем другое - продумать каждую мелочь, а также выделить значительные средства на такие колоссальные и, по меркам некоторых российских организаторов, необязательные статьи расходов, как качественный звук, свет, спецэффекты.

Организаторы позаботились о том, чтобы на фестивале были качественный звук, свет и спецэффекты.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

- Поскольку я являюсь давним поклонником рок-музыки, свои деловые поездки в Европу стараюсь совмещать с посещением крупных музыкальных событий - рассказал на пресс-конференции генеральный директор ЗАО «Стройсервис» Дмитрий Николаев. - Я вижу, как делают такие события в европейских городах, а также вижу, что уровень организации концертов в Москве и Санкт-Петербурге зачастую уступает. Это не говоря уж о регионах. Поэтому с самого начала мы приняли решение не экономить на спецэффектах, на звуковом и световом оборудовании. За эту часть работы целиком отвечали профессионалы мирового класса - представители компании NCA. Кроме того, у нас уже есть некоторый опыт - в прошлом году «Герои мирового рока» состоялись в Новокузнецке, мы проанализировали событие и поняли, что можно улучшить.

- Мы рады, что у нас появился надежный партнер в Сибири - компания «Стройсервис», готовый проводить мероприятия такого уровня, - отметил Михаил Шурыгин, президент группы компаний NCA. - От себя скажу - мы много работаем в Москве, Петербурге, Минске, Киеве, на Кипре и в Прибалтике, но подобные события случаются на наших территориях крайне редко. Этот фестиваль стоит на порядок выше большинства - по уровню спецэффектов, по креативу. И, что важно, самим музыкантам все это очень нравится, они начинают стремиться приезжать сюда. Уже знают, что организация не подведет.

Датский рок с русскими корнями

Когда на сцену вышли первые звезды - суровые скандинавы HammerFall и над городом поплыли звуки хэви-метала - казалось, что Кемерово одновременно вернулся в начало нулевых - золотую эру субкультурных тусовок и мероприятий на открытом воздухе, и вышел на какой-то качественно новый, небывалый уровень.

Открыла фестиваль метал-группа из Швеции HammerFall.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Стало ясно, что такого еще не происходило никогда. И хотя к нам заглядывали с концертами Deep Purple (за что, кстати, тоже спасибо «Стройсервису»), Uriah Heep, Scorpions - это не были шоу со свободным доступом и настолько невероятным звучанием под открытым летним небом.

Харизматичность солиста Royal Hunt Ди Си Купера покорила зрителей.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

И дальше накал энергетики пошел по нарастающей. Датчане Royal Hunt выступали вторыми. Невероятной красоты мелодии, невероятная харизма музыкантов. Ди Си Купер широко улыбался и очень чутко работал со слегка прибалдевшей от масштабов мероприятия публикой - видно было, что в отдаленных рядах не все знали, что делать на рок-концерте - танцевать или нет, трясти головой или не надо, многих происходящее просто ошеломило. Забавно получилось, когда после того, как вокалист несколько раз обратился к толпе по-английски, кемеровчане немного растерялись и не знали, что ответить, клавишник и создатель группы Андре Андерсен вдруг заговорил с публикой на чистейшем русском. Это был фурор! Андре наполовину русский, наполовину датчанин, русская культура ему очень близка - в этом, наверное, и скрывается тайна мелодичности, близости русскому слуху музыки Royal Hunt.

Все, происходящее на сцене, транслировалось на большие экраны. Фото: Виктор СОХАРЕВ

Отдельно стоит сказать про широкие экраны, на которые транслировалось происходящее на сцене, - эти экраны уже с успехом справились со своей задачей на Олимпиаде в Сочи, и на 100% отработали свое в Кемерове. Качество изображения было идеальным, каждое микродвижение музыкантов не оставалось незамеченным даже у самого края площадки.

Подарок городу

Шутки Николая Фоменко и его родные интонации, такие близкие каждому, кто вырос в 90-е и нулевые.

Вел фестиваль Николай Фоменко.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Эффектные перебивки между выходами групп - рок-трио виолончелисток Silenzium, известное всей России, и рок-балет Vibe Artistic. Многие зрители хотели заглянуть на часок, а остались на девять. Сыграла роль и оснащенность площадки всеми удобствами - от фуд-зоны и туалетов до зоны курения, где вообще царила атмосфера олдскульного байк-шоу. Также во избежание эксцессов внутри концертной площадки было запрещено употреблять алкоголь.

Зрители с нетерпением ждали выступление Шарон ден Адель и нидерландской команды Within Temptation.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Ближе к сумеркам началась немного другая музыка - симфоник-метал, менее классический, с более современным звучанием. На сцену вышли прекрасная Шарон ден Адель и нидерландская команда Within Temptation - именно этого момента дожидалась огромная часть молодежной аудитории. На пресс-конференции Шарон рассказала, как любит привозить свою музыку в новые места - туда, где ее вживую еще не слышали. И это удалось певице сполна! Пламенея в закатных красках, растворяясь в переливах женского вокала, город становился еще более футуристичным, а к площади подтягивались все новые зрители. Многие стремились попасть именно на выступление королей хеви-метала, завершающих программу фестиваля, - группы Accept.

Одна из старейших групп мира Accept привезла в Кемерово необычную программу.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Одна из старейших и наиболее популярных рок-групп мира, Accept, привезла в Кемерово не совсем обычную программу. Это можно сравнить с полетом на Луну или путешествием в подземный мир: под ночным кемеровским небом рокеры отыграли концерт в рамках проекта Accept Symphonic Terror - совместно с новосибирским симфоническим оркестром Lux Aeterna под руководством Вячеслава Шалдышева.

Группа Accept выступила вместе с новосибирским симфоническим оркестром Lux Aeterna.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Звучали отрывки из бессмертных классических произведений - Чайковского, Грига, Уэббера, фрагменты сольного творчества гитариста Вольфа Хоффмана и, конечно, хиты Accept. Музыканты, некоторым из которых уже за 60, выдали невероятный уровень техники и артистизма. Добавим к этому языки пламени в черном небе, лазерное шоу и всевозможные световые эффекты - зрелище фантастическое и вводящее в транс. При этом выступление Accept плавно перетекло в масштабное пиротехническое шоу: когда Николай Фоменко объявил, что на фестиваль пришли 112 тысяч 800 зрителей, все уже были заворожены и не отрывали взгляда от неба, а потом, под звуки Show Must Go On и голос Фредди Меркьюри, грянул, пожалуй, красивейший фейерверк в истории города.

Вольф Хоффман продемонстрировал невероятный уровень техники и артистизма.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Ну а после этого - и это знают все пользователи соцсетей - в Кемерове буквально взорвался Инстаграм! Великолепные кадры салюта и шоу всех артистов, восторженные отзывы, бесчисленные селфи: интернет потонул в бесконечных признаниях, впечатлениях и благодарности.

На свое 25-летие компания «Стройсервис» сделала прекрасный подарок зрителям.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Все-таки «Стройсервис» сделал городу важный подарок - воспоминания, которые не забудутся, знание о том, что музыка бывает прекрасной и великой, что громкие события бывают полными радости, что в жизни можно не только плыть по течению, но и творить историю. И в этой истории будет много героев, некоторые из них герои рока, а некоторые - герои, которые делают жизнь окружающих яркой.