Кузбасские власти обсудили повышение уровня жизни селян

В Яйском районе прошло выездное совещание губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с аграриями. Главной темой встречи стало комплексное развитие сельских территорий. Как отметил глава региона, сельскохозяйственные земли сегодня обеспечивают продовольственную безопасность Кузбасса, в связи с этим необходима всесторонняя поддержка аграрного сектора.

Напомним, что в мае 2019 года правительство России утвердило программу «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанную на 2020-2025 годы. По словам заместителя губернатора по агропромышленному комплексу Алексея Харитонова, одна из ее основных задач - повысить благосостояние людей, живущих и работающих на селе. Не последнюю роль в этом играет обеспечение селян жильем. В числе механизмов поддержки: субсидии в размере 70% на строительство и приобретение жилья; предоставление субсидий районам на строительство жилья для найма. Также программа предусматривает предоставление селянам льготных ипотечных кредитов на строительство (приобретение) жилья по ставке до 3% годовых.

- Правительство Кузбасса присоединится к этим мерам, чтобы дополнительно стимулировать строительство жилья на селе, - отметил Сергей Цивилев.

Участники совещания отметили, что госпрограмма также предполагает предоставление субсидий на строительство, реконструкцию объектов газификации, водоснабжения, комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку. Будут выделяться субсидии и на благоустройство сельских территорий - в размере 70% от стоимости проекта, но не более двух миллионов рублей.

При этом важным условием включения объектов в программу была и остается реализация инвестпроектов в сфере АПК. Как отметил губернатор, по инициативе президента России Владимира Путина создано много программ по поддержке села.

- Наша задача - довести до каждого жителя информацию об этих программах. Мы сейчас создаем центр поддержки, куда каждый житель села может позвонить и спросить, какие требуются для этого документы. Мы обязаны участвовать во всех программах, - отметил Сергей Цивилев.