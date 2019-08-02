Как провести выходные в Кемерове

Ретроавтомобили, дискотека и показ мод прошлых лет

Отправляемся на фестиваль

В музее-заповеднике «Томская писаница» состоится ежегодный межрегиональный фестиваль «Ретро-Сибирь 2019», на котором посетители смогут увидеть уникальные и неповторимые автомобили.

На территории музея пройдет выставка около 80 единиц техники, представленных автолюбителями из Кузбасса и соседних областей. Кроме того, гости фестиваля смогут прокатиться на старинном транспортном средстве в качестве пассажира.

Также в этот день будет работать выставка, на которой можно будет окунуться в атмосферу прошлых лет, рассматривая раритетные вещи и фотографии. Уже по традиции состоится показ мод прошлых лет. Посетители увидят наряды, в которых когда-то гуляли их мамы и бабушки. Также можно будет потанцевать под любимые хиты на ретродискотеке. Приходите, будет очень интересно!

Организаторы обращают внимание посетителей, что посещение музея-заповедника с животными запрещено.

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

3 августа, начало в 12.00

Цена билетов: от 250 до 350 рублей

Посетители выставки проследят путь развития города Кемерово от небольшого села к столице крупного промышленного центраФото: Константин НАГОВИЦЫН

Кемерово - столица Кузбасса

Идем на выставку и смотрим, как рос город

Музей-заповедник «Красная Горка» приглашает кемеровчан и гостей города на выставку. Посетители проследят путь развития города Кемерово от небольшого села к столице крупного промышленного центра.

Материал разделен на тематические блоки о разных ипостасях города: «город-сад», «провинциальная дыра», «индустриальное сердце Сибири», «город-стройка». Кроме того, на выставке представлен проект запланированного в Кемерове к 300-летию Кузбасса культурного кластера.

Авторы тщательно отбирали экспонаты - редкие фотографии известных кемеровских мест, важные документы и предметы быта. Посетители увидят старинный утюг, патефон начала XX века, одну из первых моделей телевизора, ретрофототехнику и вышедшие из употребления средства связи. Выставка будет интересна и детям, и взрослым, которые хотят узнать больше о том месте, где они живут.

Музей-заповедник «Красная Горка»

ул. Красная Горка, 17

31 июля - 6 августа, с 10.00 до 21.00

Цена билетов: от 100 до 150 рублей

Проводим выходные весело и познавательноФото: Максим КИСЕЛЕВ

Всей семьей на «Красную Горку»

Проводим выходные познавательно

Музей-заповедник приглашает кемеровчан на культурно-развлекательную программу «Дни семейного отдыха на Красной Горке». Он проводятся каждую субботу лета. Участников ждут экскурсия в «Шахту» для детей «В гостях у Михайлы Волкова», квест «Морская академия», морская навигация, морские узлы и водометы.

Кроме программы для семейного отдыха в выходные дни все желающие могут познакомиться с экспозициями и выставками музея, который в летнее время открыт для посещений с 10.00 до 21.00 часов.

Музей-заповедник «Красная Горка»

ул. Красная Горка, 17, тел.: (384-2) 45-46-46

3 августа, начало в 12.00

Цена билетов: 200 рублей

В Гавайском стиле

Ведем ребенка на веселую вечеринку

Гавайи прямо посреди Кемерова? Не вериться? Тогда прихлдите в Гриль-бар «Жара» вместе с ребенком и убедитесь сами. В воскресенье здесь пройдет веселый летний семейный праздник «Гавайская вечеринка». Гостей ждут веселые песни, зажигательные танцы, океан веселья и хорошего настроения. А еще здесь пройдет мастер-класс по изготовлению самой вкусной пиццы. Участие в мастер-класс – 300 рублей.

Не забудьте заранее зарезервировать столик!

Гриль-бар «Жара»

пр. Кузнецкий, 33а, тел: (384-2) 90-09-05

4 августа, начало в 13.00

Цена билетов: 300 рублей