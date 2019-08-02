Как провести выходные в Кемерове
Ретроавтомобили, дискотека и показ мод прошлых лет
Отправляемся на фестиваль
В музее-заповеднике «Томская писаница» состоится ежегодный межрегиональный фестиваль «Ретро-Сибирь 2019», на котором посетители смогут увидеть уникальные и неповторимые автомобили.
На территории музея пройдет выставка около 80 единиц техники, представленных автолюбителями из Кузбасса и соседних областей. Кроме того, гости фестиваля смогут прокатиться на старинном транспортном средстве в качестве пассажира.
Также в этот день будет работать выставка, на которой можно будет окунуться в атмосферу прошлых лет, рассматривая раритетные вещи и фотографии. Уже по традиции состоится показ мод прошлых лет. Посетители увидят наряды, в которых когда-то гуляли их мамы и бабушки. Также можно будет потанцевать под любимые хиты на ретродискотеке. Приходите, будет очень интересно!
Организаторы обращают внимание посетителей, что посещение музея-заповедника с животными запрещено.
Музей-заповедник «Томская писаница»
Яшкинский район, деревня Писаная
3 августа, начало в 12.00
Цена билетов: от 250 до 350 рублей
Посетители выставки проследят путь развития города Кемерово от небольшого села к столице крупного промышленного центраФото: Константин НАГОВИЦЫН
Кемерово - столица Кузбасса
Идем на выставку и смотрим, как рос город
Музей-заповедник «Красная Горка» приглашает кемеровчан и гостей города на выставку. Посетители проследят путь развития города Кемерово от небольшого села к столице крупного промышленного центра.
Материал разделен на тематические блоки о разных ипостасях города: «город-сад», «провинциальная дыра», «индустриальное сердце Сибири», «город-стройка». Кроме того, на выставке представлен проект запланированного в Кемерове к 300-летию Кузбасса культурного кластера.
Авторы тщательно отбирали экспонаты - редкие фотографии известных кемеровских мест, важные документы и предметы быта. Посетители увидят старинный утюг, патефон начала XX века, одну из первых моделей телевизора, ретрофототехнику и вышедшие из употребления средства связи. Выставка будет интересна и детям, и взрослым, которые хотят узнать больше о том месте, где они живут.
Музей-заповедник «Красная Горка»
ул. Красная Горка, 17
31 июля - 6 августа, с 10.00 до 21.00
Цена билетов: от 100 до 150 рублей
Проводим выходные весело и познавательноФото: Максим КИСЕЛЕВ
Всей семьей на «Красную Горку»
Проводим выходные познавательно
Музей-заповедник приглашает кемеровчан на культурно-развлекательную программу «Дни семейного отдыха на Красной Горке». Он проводятся каждую субботу лета. Участников ждут экскурсия в «Шахту» для детей «В гостях у Михайлы Волкова», квест «Морская академия», морская навигация, морские узлы и водометы.
Кроме программы для семейного отдыха в выходные дни все желающие могут познакомиться с экспозициями и выставками музея, который в летнее время открыт для посещений с 10.00 до 21.00 часов.
Музей-заповедник «Красная Горка»
ул. Красная Горка, 17, тел.: (384-2) 45-46-46
3 августа, начало в 12.00
Цена билетов: 200 рублей
В Гавайском стиле
Ведем ребенка на веселую вечеринку
Гавайи прямо посреди Кемерова? Не вериться? Тогда прихлдите в Гриль-бар «Жара» вместе с ребенком и убедитесь сами. В воскресенье здесь пройдет веселый летний семейный праздник «Гавайская вечеринка». Гостей ждут веселые песни, зажигательные танцы, океан веселья и хорошего настроения. А еще здесь пройдет мастер-класс по изготовлению самой вкусной пиццы. Участие в мастер-класс – 300 рублей.
Не забудьте заранее зарезервировать столик!
Гриль-бар «Жара»
пр. Кузнецкий, 33а, тел: (384-2) 90-09-05
4 августа, начало в 13.00
Цена билетов: 300 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU