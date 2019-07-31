Журналист, который умел улыбаться. Памяти Ильи Ляхова

В конце минувшей недели из Подмосковья пришла печальная новость: на 81-м году жизни скончался один из наиболее выдающихся деятелей кузбасской культуры, один из самых известных кемеровских журналистов, писатель, поэт, режиссер Илья Ляхов. «Комсомолка» поговорила с ветеранами кузбасской журналистики и теми, кто хорошо знал Илью Яковлевича, и попросила сказать о нем несколько прощальных слов.

РОДОМ ИЗ ОДЕССЫ

На самом деле Илью Ляхова знали все. В сегодняшней кузбасской, да и не только, журналистике уже нет таких имен, которые только произнеси - и сразу понятно: речь идет об огромной, даже монументальной величине. Да что журналистика - в последующих поколениях людей такого масштаба в принципе немного.

Илья Ляхов был не только журналистом, но и режиссером. Фото: Семейный архив/Слово-сочетание

Илья Ляхов родился в 1938 году в Одессе, после начала войны его семья была эвакуирована в Барнаул, поэтому детские годы он провел на Алтае. В Кузбасс приехал работать - в 1961 году его приняли в Новокузнецкий - тогда еще Сталинский - драматический театр артистом и режиссером. Так вышло, что именно с нашим регионом Илья Яковлевич связал свою жизнь. Он работал в разное время режиссером Кемеровской студии телевидения, главным режиссером Кемеровского цирка, режиссером Музыкального театра Кузбасса. И все это он успешно совмещал с работой журналиста в газете! Более 20 лет заведовал отделом культуры и спорта в областной газете «Кузбасс». Много писал об искусстве, а второй его большой любовью стал спорт - Ляхов был талантливейшим спортивным обозревателем, много сделавшим для популяризации в Кузбассе спорта в целом и в частности русского хоккея.

Он был творцом, профессионалом, яркой и многогранной личностью. А главное - он всегда умел улыбаться. Илью Ляхова любили коллеги, любили читатели, любили студенты, у которых он преподавал в КемГУКИ, любили все - как можно не любить того, кто превращает свою и чужую жизнь в праздник. И нет лучше свидетельства этому, чем воспоминания других ветеранов печатного слова.

«ПРИВЕТ, ЗАЯЦ»

Зоя Естамонова, ветеран кемеровского ТВ, заслуженный работник культуры:

С неделю назад мне позвонил Илюша Ляхов, как всегда, разговор с ним начался со свежего анекдота. Поговорили, в конце разговора пообещал мне выслать свою новую книгу. Не успел…

Илья Ляхов возле кемеровского драмтеатра в 1972 году. Фото: Семейный архив/Слово-сочетание

Шутки, анекдоты, улыбка - я никогда не видала его унылым.

Он появился на студии в 1965 или 1966 году, точно не помню. Пригласил его на должность режиссера в редакцию для детей и юношества наш «Рудик», наш знаменитый, много лет бессменный, главреж Виктор Яковлевич Руденский. И сразу Илюшка стал своим. И эти его байки, рассказы… Остановишься на минуту, а уже полчаса прошло! А какими талантами Бог наградил его! Журналист, писатель, режиссер. И не все, наверное, знают, какие замечательные лирические стихи он писал!

Он снял первый в истории кемеровского ТВ художественный фильм для детей «Граница на замке», сценарий писал в соавторстве с Любой Скорик, снял несколько документальных фильмов.

Помню, как-то надо было выходить в эфир - а в 60-е годы он был прямым, записи не было. Часа за два до него у меня пропал голос - что-то со связками. Илья был в тот день дежурным редактором, схватил меня, посадил в машину. Привез в клинику, сделали какую-то ингаляцию… голос восстановился. Он умел помочь - легко, ненавязчиво.

Илья Ляхов с космонавтом Алексеем Леоновым в 1972 году. Фото: Семейный архив/Слово-сочетание

Один раз я видела его грустным - пришел к нам в дом после смерти жены. Пили чай, вспоминали… Сказал: «Заяц, нас все меньше здесь, и все больше - там».

Он умел радоваться жизни как никто другой. Все мы смертны, да и возраст уже... Но Илюша был из тех редких людей, с которыми слово «смерть» несовместимо. Не могу представить, что уже не услышу его: «Привет, Заяц. Встречаются как-то американец, еврей и русский…». Прости, Илья…

«НАЧАЛЬСТВО НЕ УЗНАЕТЕ?»

Валерий Качин, председатель Кемеровского отделения Союза журналистов России:

С именем Ильи Ляхова связано бессчетное количество всяких забавных воспоминаний, смешных историй, в которых он участвовал, а многие из них сам же и режиссировал. Сказывалось театральное образование и колоссальный опыт работы в театре, который он умел переносить и на самую обычную жизнь.

Илья Ляхов в роли старика Хоттабыча в 1982 году. Фото: Семейный архив/Слово-сочетание

Помню, например, такой случай. Был у нас журналист и писатель, который уж очень сильно любил получать награды. Все за ним этот грех знали, и Илья Яковлевич решил над ним немного подшутить. Мы сидели все вместе, как вдруг раздается телефонный звонок, просят к трубке нашего товарища, и из динамика голос:

- Звоним из наградного отдела ЦК КПСС. Учитывая ваши многолетние заслуги, принято решение наградить вас званием лауреата Государственной премии СССР в области литературы и искусства. Скоро выйдет Постановление Правительства, и мы пригласим вас на торжественное вручение…

Надо отметить, что значимость такой награды в те времена была грандиозной. Наш коллега неделю это невероятное событие отмечал. А потом, когда ситуация прояснилась, неделю не мог оправиться от разочарования, что это всего лишь розыгрыш. Но было у этой истории и продолжение. Усилиями Ильи Яковлевича наш товарищ все-таки получил серьезную награду - хоть и не Государственную премию, но вполне солидную. Вот таким был Ляхов - порой колким и едким, но всегда справедливым.

На премьере "Василия Теркина" в Кемеровском театре оперетты в 1980 году. Фото: Семейный архив/Слово-сочетание

Еще помню, как Илья Яковлевич разыграл простого сотрудника ДПС. Дело было так: едем мы с ним на «Волге» на мероприятие, торопимся, нас останавливает милиционер. Илья Яковлевич из машины не выходит, просто опускает стекло и показывает сотруднику удостоверение с красной корочкой. К слову, тогда подделок под такие удостоверения еще не продавали. И заявляет:

- Полковник Ляхов. Вы что, свое начальство не узнаете?!

Милиционер аж побледнел, вытянулся в струнку. Начал всем своим по рации передавать, мол, едет полковник Ляхов, не беспокойте.

Посмеялись мы тогда знатно. Но стоит отметить, что Илья Ляхов был тогда основателем Общественного совета при ГИБДД и очень многое сделал для улучшения работы этой службы.

«ЛЮДИ ЭТОГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМИ»

Дмитрий Сагара, лауреат премии Союза журналистов России, работал в Кузбассе с 1984 по 2014 год:

Илья Яковлевич Ляхов поразил меня при первой встрече. Мне тогда было 25 лет, а ему 45. Мне казалось, что люди этого возраста должны быть серьезными, задумчивыми такими. А он нет. Он был веселым. Креативным. И все годы, что я его знал, он был самым креативным из журналистов Кузбасса. Я определяю Ляхова как золотое сечение Кузбасса.

На праздновании Дня пионерии на площади Советов в Кемерове в 1972 году. Фото: Семейный архив/Слово-сочетание

В своей работе журналисту всегда приходится отвечать на запросы власти и одновременно на запросы общества. Илья Ляхов умел все это делать: не прогибаясь под запросы власти и достойно отвечая на запросы общества.

Многим во всем мире известна песня «Это русский хоккей» - официальный гимн русского хоккея, который написал Илья Ляхов. Но не все знают, что он написал также сотни ярких стихов для своих друзей к различным мероприятиям. Это был человек-праздник. Даже когда я шел по коридорам редакции, злой и мрачный, озабоченный грузом каких-то проблем, и встречал Илью Яковлевича, настроение мое всегда менялось к лучшему.

Илья Ляхов с Народным артистом СССР Олегом Янковским в 1982 году. Фото: Семейный архив/Слово-сочетание

Еще он был очень принципиальным: всегда помогал тем людям, которые когда-то помогли ему, даже если это грозило проблемами. Но это было для него делом чести. Сердце мое наполнилось скорбью, когда я узнал о смерти Ильи Яковлевича. Но ненадолго, я быстро понял, что теперь душа его свободна. Он всегда был свободным человеком. Царствие ему небесное.

Очень личное

Я СЕГОДНЯ ПРОЩАЮСЬ С ЛЕТОМ

Илья ЛЯХОВ

Я сегодня прощаюсь с летом.

Высоко - высоко журавли надо мной.

Вместе с кленом, в багрянец одетым,

Мы стоим на опушке лесной.

Всюду синь да холодная алость,

Тишина да раздумный покой...

Сердце, сердце, чего напугалось?

Или осень бывает другой?..