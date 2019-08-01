Кузбасские предприятия могут получить до 1 миллиарда рублей поддержки от государства

У кузбасских предприятий появится шанс претендовать на государственную поддержку, размер которой может составить до одного миллиарда рублей.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашение о сотрудничестве с директором Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андреем Шпиленко. Оно предполагает, что в регионе будут создаваться промышленные кластеры, которые станут площадкой для внедрения современных, инновационных технологий.

Как отметил глава региона, сейчас в Кузбассе действует четыре территориальных кластера - комплексная переработка угля и техногенных отходов, биомедицинский, агропромышленный и туристско-рекреационный. Теперь необходимо создавать и промышленные кластеры. Они позволят объединить усилия промпредприятий и аккумулировать средства поддержки региона. Кроме того, кластеры совместно с научно-образовательным центром «Кузбасс» могут решать вопросы реализации научно-технических и инновационных проектов.

- Оформив кластеры в соответствии с действующим федеральным законодательством, включив в Реестр промышленных кластеров Минпромторга России, кузбасские участники смогут претендовать на получение государственной финансовой поддержки в виде возмещения части понесенных затрат по проекту, - рассказали в администрации области. - Государственная финансовая поддержка может составить до одного миллиарда рублей из федерального бюджета на каждого члена промышленного кластера.

Кроме того, подписанное соглашение предполагает, что в области могут быть созданы не только промышленные кластеры, но и промышленные технопарки на базе крупных предприятий с большими площадками. Правда, приведение их в порядок затратно, поэтому, по словам Сергея Цивилева, на это государство выделит еще до 500 миллионов рублей на каждую территорию. На базе технопарков будут созданы условия для работы участников промышленных кластеров.

- Создание новых цепочек производства и доступ к мерам государственной поддержки повлияют на развитие малого и среднего бизнеса и в целом простимулируют промышленное производство в Кузбассе, - выразил уверенность Сергей Цивилев.