Сила духа и воля к победе: кузбасские тайбоксеры победили на чемпионате мира

Тайский бокс, конечно же, появился в Таиланде. Но в Кузбассе у него есть своя малая родина - это Прокопьевск. Именно отсюда вышли лучшие кузбасские тайбоксеры, побеждающие на престижных турнирах. В этом году наши ребята одержали очередные победы!

Высокие награды

Поздравил наших спортсменов с победой губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он вручил победителям и призерам международных соревнований областные награды.

- Вы показываете образцы силы духа и воли к победе и заслуживаете истинного уважения, - такими словами приветствовал спортсменов губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Глава региона вручил «Золотой знак «Кузбасс» заслуженному мастеру спорта по тайскому боксу Артему Вахитову, многократному чемпиону мира среди любителей и профессионалов. В июне этого года прокопчанин защитил титул чемпиона мира в кикбоксинге по версии Glory. Титульный бой состоялся в Париже. Именно здесь в 2016 году он одержал победу над бразильцем Сауло Калавари. А в этот раз пришлось сражаться с Донеги Абеной.

Сергей Цивилев вручил награду Артему Вахитову. ФОТО: Федор Баранов

- Накануне поединка чувствовал себя отлично, но во втором раунде боя травмировал правую руку. В этот сложный момент нужные слова нашел Виталий Викторович Миллер, как настоящий тренер, хорошо знающий возможности своего спортсмена. Мы скорректировали тактику боя, и по итогам пяти раундов удалось одержать победу, что называется, на морально-волевых качествах, - так рассказал прославленный прокопчанин Артем Вахитов о своем бое.

В своей весовой категории оказался сильнее всех еще один прокопчанин, Алексей Ульянов. Он был удостоен областной награды «За веру и добро». Подопечный Виталия Миллера вышел победителем из боя с японцем Масая Кубо.

Заслуженная награда! ФОТО: Федор Баранов

Все флаги

Празднуя победу, кузбассовцы держали в руках флаги Кузбасса и компании ЗАО «Стройсервис», которая на протяжении многих лет является генеральным спонсором российских тайбоксеров. Сами спортсмены высоко ценят такое сотрудничество.

- «Стройсервис» вот уже более пятнадцати лет помогает развивать тайский бокс в Кузбассе и в стране, - говорит Артем Вахитов. - Оплачивает экипировку, тренировочные сборы, поездки на соревнования, восстановительные процедуры. Без поддержки этой компании не было бы и наших побед. За рубежом уже хорошо знают Кузбасс, научились правильно произносить название нашей области.

Одерживать победы спортсменам помогает компания ЗАО «Стройсервис». ФОТО: Федор Баранов.

К слову, сами спортсмены отлично помнят о своих корнях и помогают родному городу. Так, денежные призы, которые Артем Вахитов и Алексей Ульянов получили за победу, тайбоксеры решили передать детскому дому № 2 в Прокопьевске. Ребята уверены: детский спорт нужно развивать, ведь чем больше пацанов приобщается к здоровому образу жизни, тем больше чемпионов вырастет в нашем индустриальном крае.

Напомним, когда-то первые чемпионы осваивали азы муай тай в местном ДК имени Маяковского. А сейчас прокопчане составляют костяк сборной Кузбасса и с 2004 года побеждают в чемпионатах страны. Все это - благодаря опытным наставникам. Кстати, главный тренер сборной России - тоже уроженец Прокопьевска, Виталий Ильин. После победы наших ребят на чемпионате мира он был награжден почетным знаком «Спортивная доблесть Кузбасса».

Особые благодарности - генеральному директору ЗАО «Стройсервис» Дмитрию Николаеву. ФОТО: Федор Баранов.

Победа в Таиланде

Семь золотых, пять серебряных, восемь бронзовых медалей и победа в общекомандном зачете - таковы результаты чемпионата мира в Таиланде. Кстати, это - в два раза больше, чем у сборной, занявшей второе место в турнире, команды Таиланда, родоначальницы этого вида спорта. Вице-чемпион мира Александр Абрамов из Кемерова удостоен медали «За служение Кузбассу».

- На чемпионате мира мы планировали занять первое место в общем зачете и выполнили эту задачу, выступив лучше, чем на предыдущем турнире, - отметил Виталий Ильин. - У нас молодая команда, бывшие юниоры адаптируются на новом уровне. Отмечу, что в тайском боксе возрастает конкуренция: в Таиланде соперничали свыше 600 спортсменов из 102 стран. Полные составы выставили 20 команд. Через два года Всемирные игры по неолимпийским видам спорта пройдут в США. Будем целенаправленно готовиться к престижному турниру, чтобы выступить в Новом Свете как можно лучше. Как и ранее, в подготовке нам поможет компания «Стройсервис».

Благодарность губернатора Кузбасса получил председатель областной Федерации тайского бокса, первый вице-президент Федерации тайского бокса России Сергей Бусыгин. ФОТО: Федор Баранов.

Особую благодарность губернатор Кузбасса выразил председателю областной Федерации тайского бокса, первому вице-президенту Федерации тайского бокса России Сергею Бусыгину, председателю попечительского совета Федерации тайского бокса России, генеральному директору ЗАО «Стройсервис» Дмитрию Николаеву.

Кузбасские тайбоксеры - достойный пример для подражания для подрастающего поколения, а ЗАО «Стройсервис» - достойный пример социально ориентированной компании в регионе, где социальная политика в приоритете.