Культурное достояние Кузбасса: Сергей Цивилев поблагодарил компанию ЗАО «Стройсервис» за международный рок-фестиваль

В Кемерове 27 июля состоялся грандиозный праздник - международный фестиваль «Герои мирового рока», отголоски которого будут слышны еще долго. Компании ЗАО «Стройсервис», которая стала организатором фестиваля в честь своего 25-летия, продолжают приходить восторженные отзывы от посетителей мероприятия, а их было ни много, ни мало - 112 800 человек! Причем, это лишь те, кто прошел на официальную площадку, а ведь десятки тысяч остались за ее периметром!

Доволен организацией большого праздника для кузбасских жителей остался и губернатор Сергей Цивилев, который пригласил коллектив компании ЗАО «Стройсервис» во главе с генеральным директором Дмитрием Николаевым в администрацию, чтобы обсудить итоги фестиваля и подумать, какие шаги нужно предпринять для дальнейшего культурного развития региона.

- Фестиваль «Герои мирового рока» стал культурным достоянием Кузбасса, и нужно двигаться в этом направлении. Здесь 30 лет назад проходил фестиваль «Зори Кузбасса», поучаствовать в котором звезды считали за честь. Была конкуренция между артистами за возможность выступить на фестивале, но, к сожалению, это было утрачено. И мы хотим возродить «Зори Кузбасса» и готовы софинансировать такие проекты, - сказал Сергей Цивилев.

Вместе с коллективом компании ЗАО "Стройсервис" губернатор Кузбасса обсудил перспективы культурного развития региона Фото: Федор БАРАНОВ

Глава региона отметил, что сейчас Кузбасс позиционирует себя как культурную столицу Сибири, ведь в регионе создаются два культурных кластера, а также реконструируются 35 Домов культуры. Один из них, в Салаире, реконструирован с помощью компании ЗАО «Стройсервис». По словам губернатора, он стал прекраснейшим образцом культурного центра муниципалитета.

Сергей Цивилев отметил, что фестиваль «Герои мирового рока» стал отличной точкой событийного туризма, а туристический и культурный кластер очень сильно друг друга дополняют, что дает новые возможности для развития региона.

- Сегодня мы делаем все, чтобы стать туристической столицей. У нас для этого все есть: прекраснейшая разнообразная природа, горы, равнины, тайга, два международных аэропорта, в реконструкцию которых мы вкладываем большие деньги. Наша инфраструктура должна быть доступной - мы хотим сделать так, чтобы в любую точку Кузбасса можно было доехать очень быстро. Сегодня мы разрабатываем различные проекты по развитию нашего туризма, в частности, хотим развить снегоходный, мотовездеходный и конный туризм в Кузбассе, - подчеркнул губернатор.

По словам губернатора, фестиваль «Герои мирового рока» стал культурным достоянием Кузбасса

Генеральный директор компании ЗАО «Стройсервис» Дмитрий Николаев отметил, что приглашенные звезды мировой величины могли почувствовать себя своего рода туристами, ведь они побывали на разрезе, после чего прониклись силой и мощью угольного края.

- У этого фестиваля уже сложился определенный имидж, он себя зарекомендовал. Нам кажется, звезды теперь более охотно будут приезжать в Кузбасс, даже несмотря на долгий трансфер, - сказал Дмитрий Николаев. - Музыкантов мы подбирали с особой тщательностью, чтобы музыка не была слишком тяжелой для восприятия простым жителям. И многие, которые до фестиваля не знали о таких музыкальных направлениях, отмечали, что им понравилось: для них стало очевидно, что есть другая музыка и другие исполнители, а не только те, которых показывают по телевизору.

Генеральный директор «Стройсервиса» отметил, что и для рок-музыкантов выступление в Кузбассе принесло немало положительных моментов. В частности, у них резко увеличилось число подписчиков в соцсетях.

В конце встречи губернатор Кузбасса поблагодарил коллектив компании ЗАО «Стройсервис» за подаренный праздник и вручил награды.

- Кузбасс превращается в один из лучших регионов нашей страны. Кузбасс это заслужил, - заключил Сергей Цивилев.