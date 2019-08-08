2019-08-08T07:43:35+03:00
Происшествия

Двое детей и двое взрослых утонули на реке в Кузбассе

Тело одной девочки еще не найдено
Екатерина БОРМОТОВА
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Тело одной девочки еще не найденоТело одной девочки еще не найденоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кузбассе вечером 7 августа произошла трагедия: на реке Томь утонули двое детей и двое взрослых. Тело одной девочки еще не найдено.

Инцидент произошел в Кемеровском районе в 20 километрах от областного центра. В настоящее время подняты тела троих погибших.

- Тело одного ребенка еще не нашли. Поисковые мероприятия проводились до темноты и возобновились с утра. Поискам мешает достаточно сильное течение. Оперативная группа прибыла на место сразу, и тело одной девочки нашли уже в четырех километрах от произошедшего, - сообщила «Комсомольской правде» представитель СУ СК России по Кемеровской области Надежда Ананьева.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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