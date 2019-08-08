2019-08-08T07:43:35+03:00
Бизнес-новости Кемерова

«УникУм» объявляет новый набор учащихся

Центр детского научного творчества при КузГТУ приглашает учеников
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Обучение в кемеровском Центре детского научного и инженерно-технического творчества при КузГТУ «УникУм» бесплатное Фото: Сибирская генерирующая компанияОбучение в кемеровском Центре детского научного и инженерно-технического творчества при КузГТУ «УникУм» бесплатное Фото: Сибирская генерирующая компания
Изменить размер текста:

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «УникУм», созданный в Кузбасском государственном техническом университете при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, приглашает школьников 5-10-х классов.

В Центр принимаются учащиеся общеобразовательных школ, лицеев и гимназий для обучения по программам углублённой подготовки по направлениям: «Науки о земле», «Робототехника», «Искусственный интеллект», «Интеллектуальная электромеханика». Прием заявлений - по 31 августа 2019 года.

Цель работы Центра - поддержка и развитие одарённости детей, проявляющих интерес к инженерно-техническому творчеству. Уникальная образовательная среда, созданная в «УникУме», способствует раскрытию творческого и научного потенциала юных инженеров.

Примером достижений воспитанников Центра являются победы во Всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений школьников Intel International Science and Engineering Fair (США, 2018 год), Азиатско-тихоокеанском форуме талантов Asia-Pacific Forum for Science Talented (Тайвань, 2017 и 2018 годы), в трех возрастных группах номинации «Интеллектуальный продукт» на 14-ом Международном конкурсе исследовательских проектов школьников Future Engineer Project (Китай, 2019 год), а также в финале Международного инженерного чемпионата «Case-In. Школьная Лига» (2019 год) и др.

Обучение в кемеровском Центре детского научного и инженерно-технического творчества при КузГТУ «УникУм» бесплатное, благодаря всесторонней поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Стали известны подробности трагедии на Томи в Кузбассе
Более 100 нелегалов выдворили из Кузбасса с начала года
РСХБ снижает ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих
В Березовском девочке выдадут материнский капитал
В кузбасском поселке из-за антисанитарных условий прикрыли парикмахерскую
Новокузнецкие полицейские выявили 25 нарушений при проверке такси
В Кузбассе экс-начальник отдела уголовного розыска осужден за мошенничество
Владельцев видеорегистраторов просят помочь в поисках пропавшего мужчины в Кузбассе
В Прокопьевске задержали вора-гурмана
Власти хотят возродить фестиваль «Зори Кузбасса»
Кемеровский «Парк Чудес» приглашает горожан на свой день рождения
Молодая кемеровчанка разбилась насмерть, выпав из окна
Двух браконьеров задержали за убийство лося в Мариинском районе
Роспотребнадзор запретил кузбассовцам покупать арбузы и дыни у дороги
Кемеровский онкодиспансер эвакуировали из-за цветочного горшка
Башенный кран превратили в арт-объект в Кузбассе
Пятеро пострадали: массовое ДТП произошло в Тяжинском районе
В кемеровской больнице спасли малыша с уникальным диагнозом
Жители Шерегеша массово пожаловались в прокуратуру на отсутствие дорог
На месте будущего спорткомплекса «Кузбасс-Арена» в Кемерове забили пробную сваю
Кузбасские дети смогут обучаться в кружках и секциях за счет государства
Кемеровчанка заснула на лавочке и лишилась золотых украшений
Директор кузбасской фирмы тратил на посторонние нужды зарплату работников