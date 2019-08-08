«УникУм» объявляет новый набор учащихся

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «УникУм», созданный в Кузбасском государственном техническом университете при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, приглашает школьников 5-10-х классов.

В Центр принимаются учащиеся общеобразовательных школ, лицеев и гимназий для обучения по программам углублённой подготовки по направлениям: «Науки о земле», «Робототехника», «Искусственный интеллект», «Интеллектуальная электромеханика». Прием заявлений - по 31 августа 2019 года.

Цель работы Центра - поддержка и развитие одарённости детей, проявляющих интерес к инженерно-техническому творчеству. Уникальная образовательная среда, созданная в «УникУме», способствует раскрытию творческого и научного потенциала юных инженеров.

Примером достижений воспитанников Центра являются победы во Всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений школьников Intel International Science and Engineering Fair (США, 2018 год), Азиатско-тихоокеанском форуме талантов Asia-Pacific Forum for Science Talented (Тайвань, 2017 и 2018 годы), в трех возрастных группах номинации «Интеллектуальный продукт» на 14-ом Международном конкурсе исследовательских проектов школьников Future Engineer Project (Китай, 2019 год), а также в финале Международного инженерного чемпионата «Case-In. Школьная Лига» (2019 год) и др.

Обучение в кемеровском Центре детского научного и инженерно-технического творчества при КузГТУ «УникУм» бесплатное, благодаря всесторонней поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании.