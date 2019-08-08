Как провести выходные в Кемерове

А мне бы в небо!

Отправляемся на масштабный «Небофест-2019»

Чемпионат России по парашютному спорту, который проходил с 27 июля по 10 августа в Кузбассе, завершается масштабным праздником - фестивалем «Небофест» на аэродроме «Кемерово-Северный».

В последний день чемпионата зрителей ждет масштабная развлекательная программа. В рамках праздника пройдет фуд-фестиваль, на котором все желающие попробуют фирменные блюда и напитки от лучших ресторанов города, а также посмотрят процесс их приготовления на фуд-шоу и сами поучаствуют в кулинарных мастер-классах.

Любителей выглядеть стильно и необычно ждет маркет, где будут представлены брошки, ожерелья и браслеты, одежда хенд-мейд, фирменная продукция от известных кемеровских и сибирских брендов.

Поклонникам активного досуга придутся по душе прыжки на батуте, мастер-классы йоги и сальсы и стенд ГТО. А по случаю Дня физкультурника, который отмечается 10 августа, на фестивале будут представлены разнообразные активности для людей всех возрастов. Создавать праздничное настроение во время «Небофеста» будут сибирские граффитисты и хедлайнер из Москвы, популярные местные кавер-группы и приглашенные звезды. Не обойдется этот день без многочисленных призов и сюрпризов от партнеров фестиваля.

А самые смелые в этот день смогут не только посмотреть на финальные прыжки с парашютом участников чемпионата России, но и сами насладиться ощущением свободного полета в воздухе! А тем, кто все же побаивается, это можно сделать в очках виртуальной реальности.

Аэродром «Кемерово-Северный»

ул. Мартемьянова, 85

10 августа, начало в 10.00

Вход свободный

Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает кемеровчан провести незабываемую ночьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночная симфония у реки

Едем на природу и слушаем завораживающую музыку

Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает кемеровчан провести незабываемую ночь. Заинтригованы? Тогда отправляйтесь в музей 10 августа и сами все увидите. Точнее, услышите, ведь здесь состоится международный фестиваль «Симфоночь на «Томской писанице».

Пройдет фестиваль на живописном берегу Томи. Зрителей приглашают в уникальный «природный зал» музея-заповедника La Скала. «Партер» будет располагаться у самой кромки воды, а в качестве балкона выступит смотровая площадка у часовни в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В этот августовский вечер знаменитая скала с древними рисунками объединит неравнодушных любителей классической музыки.

В гармонии со звуками природы здесь будут звучать голоса звезд оперной сцены -Ирины Долженко, Ксении Дежневой, Евгения Кунгурова, солистов филармонии. Зрителей ждет двухчасовой концерт Губернаторского симфонического оркестра, а во второй части концерта пройдет встреча с популярным итальянским певцом, участником телепроекта «Голос» Томасом Грациозо.

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

10 августа, начало в 18.00

Вход на концерт свободный

В эти выходные кемеровчанам скучать не придется - в «Парке Чудес» пройдет масштабная развлекательная программа. Фото: Оксана ГОНЧАРЕВСКАЯ

Чудеса да и только!

Отмечаем День рождения «Парка Чудес»

Кемеровский «Парк Чудес» приглашает горожан на свой день рождения.

В эти выходные кемеровчанам скучать не придется - в «Парке Чудес» пройдет масштабная развлекательная программа.

Веселье развернется на нескольких площадках. Так, на площадке «Двое из ларца» с 14.00 до 17.00 гостей ждет твистинг и выступление клоунов, знакомство с мишками Тедди, сказочная анимация «В гостях у Алисы и ее друзей» и шоу мыльных пузырей. Также в парке будут работать зоны по аквагриму и тематические фотозоны.

На центральной площадке «Круг» в 14.00 стартует конкурсно-развлекательная программа «День рождения в «Парке Чудес», ее сменят мастер-класс по слаймам, бумажное шоу и встреча с Трансформером. В 17.30 здесь начнутся танцы, а после для зрителей сыграет духовой оркестр «Ритмы юности» и будет организована танцевальная ретропрограмма. В 19.00 умные, ловкие и находчивые смогут попробовать свои силы в супервикторине и выиграть чудесные призы. С 20.20 до 21.50 на площадке выступит кавер-группа «Метры», а завершится праздник красочным фейерверком.

«Парк Чудес»

ул. Кирова, 4

10 августа, начало в 14.00

Вход свободный

В областном центре снова проводится акция добра «Накорми бездомное животное»Фото: Иван ВИСЛОВ

Помоги пушистым друзьям

Участвуем в традиционной акции добра

В областном центре снова проводится акция добра «Накорми бездомное животное». Конечно, помогать животным, которые оказались на улице, нужно всегда, но 11 августа это будет сделать проще. Зачастую мы замечаем голодную кошку или собаку вскользь - когда опаздываем на работу, в больницу, забрать ребенка из детского сада. Купить какую-нибудь еду и вернуться уже просто не хватает времени. А в воскресенье можно прийти и принести любые продукты - волонтеры позаботятся о том, чтобы они обязательно дошли до адресатов.

Бездомыши с радостью примут: сухие и влажные корма, консервы для кошек и собак, мясопродукты, крупы, молочные продукты, древесный наполнитель для кошек.

«Зооцентр»

ул. Весенняя, 14, т.: 8-908-954-60-67

11 августа, начало в 13.00