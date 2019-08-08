Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Ярко и позитивно

Раскрашиваем друг друга в самые яркие цвета!

А знаете ли вы, что краски Холи обладают одним очень важным достоинством? Каждый, на кого они попадают, тут же получает заряд позитива, бодрости и радости. А если эти краски разноцветные, то вам обязательно во всем будет сопутствовать удача.

Чтобы проверить правдивость этих слов, вовсе не обязательно ехать в Индию или иные страны. Достаточно стать участников фестиваля красок Холи - самого яркого и красочного в Новокузнецке!

В программе фестиваля - как обычные обсыпания друг друга красками, так и яркий салют из Холи. Перед гостями фестиваля выступят не менее яркие, чем краски, артисты. Кроме того, будут работать творческие зоны и зоны знакомств. И, конечно же, как это принято на фестивале, вас ждут веселые игры, обнимашки, конкурсы, подарки и многое другое.

Краску можно приобрести прямо на фестивале: один пакетик стоит 100 рублей. Главное - взять с собой хорошее настроение!

Арт-сквер

11 августа, начало в 13.00, окончание в 16.00

Вход свободный

Готовы ли вы вступить в борьбу за множество приятных призов? Для этого нужно сделать совсем немного: пробежать 600 метров. Фото: Игорь ЮРЧЕНКО

Бежим - да не просто так

Участвуем в благотворительном забеге и поддерживаем детей-спортсменов

Готовы ли вы вступить в борьбу за множество приятных призов? Для этого нужно сделать совсем немного: пробежать 600 метров. И, разумеется, сделать это быстро!

Ставший уже традиционным забег, посвященный Дню физкультурника, состоится 11 августа. Взрослые и дети смогут стать участниками благотворительного забега и помочь одному из талантливых юных новокузнечан, например, ребенку-спортсмену из семьи в сложной жизненной ситуации. Ведь именно в их адрес будут направлены все собранные средства.

А каждый участник забега получит свою порцию хороших эмоций. Во-первых, бег объединяет и заряжает энергией. Во-вторых, победители забега получат приятные призы. В-третьих, для того чтобы пробежать 600 метров, не нужно никакой подготовки! Возраст участников, кстати, не ограничен! Дети с самого раннего возраста (участвовать могут даже годовасики!) обязательно получат заслуженные награды - каждый из них! Главным призом для подростков станут два велосипеда - женский и мужской. Женщинам-победительницам вручат сертификаты на SPA, массаж, занятия в фитнес-клубе и другие призы. Мужчинам - разные вкусности из разряда спортивного питания, сертификаты в ресторан, спортивный клуб и многое другое.

Зарегистрироваться для участия можно как в группе «ВКонтакте» («Благотворительный забег 2019 Новокузнецк»), так и непосредственно перед его началом. К слову, во время спортивного праздника будут работать аниматоры, пройдет благотворительная фотосессия «Держи лапу» с участием зооцентра «Мокрый нос».

Сад Алюминщиков

ул. Ленина, 41, т.: 8-961-702-1418

11 августа, начало в 11.00

Вход для зрителей свободный

Благотворительный взнос для участников: взрослые - 500, подростки - 300, дети - 200 рублей

В экспозиции представлено больше пятидесяти произведений, выполненных преимущественно в технике сграффито.Фото: Эльвира ЛАБЕР

Разговор с небом. Новокузнецк. Москва. Намибия

Включаемся в необычный разговор о мире

Мир вокруг - необычен, многогранен и радостен. Увы, далеко не каждый человек способен увидеть всю его красоту, особенно если эта красота прячется в обычных деталях. Для этого нужно обладать взглядом художника, ведь именно этим людям дано увидеть прекрасное в обыденном и показать ее нам.

Таков и Леонид Ступеньков, кузбассовец. Он родился в деревне Тельбес, вырос в Новокузнецке, учился в Москве, жил в Санкт-Петербурге, много путешествовал. И отовсюду он привозил впечатления от разнообразия прекрасного мира, выраженные в картинах.

В экспозиции представлено больше пятидесяти произведений, выполненных преимущественно в технике сграффито. Это зарисовки, выполненные в традиционном, привычном для каждого зрителя стиле, и ряд интересных работ, живо вызывающих в памяти время неофициального искусства СССР. Внимание посетителей выставки привлекут также листы, посвященные африканским впечатлениям автора. В этих работах запечатлено многое - от внешних типажей жителей до местной фауны и наскальных рисунков; и, что особенно ценно, все это переработано личным восприятием художника.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00. Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: от 50 до 100 рублей

Тигры, укротители и «Планета 13»

Отправляемся на новую планету в поисках циркового праздника

О легендарной династии Багдасаровых, наверное, знают все. Это знаменитые во всем мире дрессировщики, умеющие ладить с самыми дикими зверями. Именно у Багдасаровых суровые хищники, словно котята, ластятся, а потом по просьбе дрессировщика выполняют трюки. Карина и Артур Багдасаровы - достойные продолжатели династии.

Грандиозное шоу «Планета 13», представленное на суд новокузнецкому зрителю, это не просто цирковое представление. Это настоящий спектакль, где у каждого героя - своя роль. Здесь зрители будут замирать от восторга, глядя на воздушных гимнастов и акробатов, смеяться в полный голос над номерами клоунов. А еще - не верить своим глазам, наблюдая за иллюзионистами. И, конечно же, непередаваемые эмоции вызовут тигры - огромные кошки, которые играючи будут выполнять сложные трюки.

Но почему же программа называется «Планета 13»? Ответ на этот вопрос вы узнаете на цирковом шоу!

Цирк

ул. Кирова, 70, т.: (384-3) 77-45-28, 77-54-45

10 августа, начало в 13.00, 17.00

11 августа, начало в 15.00

Цена билетов: от 600 до 1300 рублей