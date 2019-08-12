2019-08-12T13:53:46+03:00
Общество

Про сметану молочную и не очень

Эксперты проверили, что и как продается в кемеровских магазинах
Фаяз Алекберов
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И настоящая молочная продукция, и та, что содержит пресловутое пальмовое масло, с 1 июля на магазинных полках должны визуально выделятьсяИ настоящая молочная продукция, и та, что содержит пресловутое пальмовое масло, с 1 июля на магазинных полках должны визуально выделятьсяФото: Фаяз Алекберов
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Уже неделю страна живет по новым правилам. И Кузбасс, само собой. Теперь, заходя в магазин и беря в руки любую упаковку молока и его производных, мы не должны ломать голову, то ли это коровка для нас постаралась, то ли пальма хорошая выросла.

Чтобы не было путаницы

И настоящая молочная продукция, и та, что содержит пресловутое пальмовое масло, с 1 июля на магазинных полках должны визуально выделяться. И у каждой должно быть написано либо СЗМЖ, либо БЗМЖ. Выглядит маркировка сложно, но на самом деле все просто и расшифровывается так: «С заменителем молочного жира» или «Без заменителей молочного жира». То есть для нас важны всего только первые буквы. А дальше уже, как говорится, дело вкуса. И возможностей кошелька.

- Это позволит покупателям избежать путаницы при выборе продукции, создав удобства для правильного ориентирования, - объясняет Татьяна Долганова, начальник отдела Кемеровского центра стандартизации - потребитель будет четко понимать, какой вид молочной продукции он приобретает.

Проверку прошли

Как выполняются новые правила - решили выяснить специалисты Кемеровского центра стандартизации и отправились за покупками.

Для экспертизы были приобретены восемь упаковок сметаны разных производителей. Две - местного производства, остальные шесть - привозные. Из них шесть были заявлены производителями как натуральные молочные продукты, два - как молокосодержащие с заменителем молочного жира, изготовленные по технологии сметаны.

начальник отдела Кемеровского центра стандартизации Татьяна Долганова Фото: Фаяз Алекберов

начальник отдела Кемеровского центра стандартизации Татьяна ДолгановаФото: Фаяз Алекберов

Наибольшее внимание эксперты уделили правильности маркировки продукции с заменителями молочного жира. Оказалось, упаковки сметаны от Озерского молочного комбината и Преображенского молочного комбината соответствуют всем законодательным требованиям. На упаковке было написано, что это «молокосодержащий продукт с заменителями молочного жира, изготовленный по технологии сметаны». Кроме того, были указаны массовая доля жира, количество растительных жиров, пищевая ценность, сроки хранения до и после вскрытия, дата изготовления. Не забыли производители и об информации о растительных жирах на контрастном фоне.

А вот жировая часть молочной продукции от производителей «Савушкин продукт», «Алтайская буренка», «Данон Россия», «ВБД», «Деревенский молочный завод» и «Барнаульский молочный комбинат», как оказалось, соответствует жирнокислотному составу молочного жира. Иными словами, представленная продукция не содержит заменителей молочных жиров.

Самая фальсифицированная

Таким образом, фальсификации сметаны специалисты в ходе проверки не нашли. Однако это не повод для того, чтобы выдохнуть с облегчением - ассортимент, представленный в кемеровских магазинах, не ограничивается восемью производителями.

- На сегодняшний день молочная продукция является одной из самых фальсифицированных категорий пищевых продуктов, - отмечает Татьяна Долганова. - Недобросовестные производители вводят в заблуждение покупателей и предлагают им продукцию с растительными жирами как натуральную молочную, сравнимую по ценам с обычными молочными продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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