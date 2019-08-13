Единственная в команде сибирячка из Кемерова выиграла грант на форуме «Таврида 5.0»

12-я смена форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» проходила в Крыму в августе 2019 года. 10 августа стали известны имена победителей. Среди них - единственная представительница Сибирского федерального округа, кемеровчанка Екатерина Косова.

Кемеровчанка Екатерина Косова - единственная представительница Сибирского федерального округа, которая приняла участие в форуме «Таврида 5.0». Всего же на конкурс было представлено 46 работ, но авторы лишь 14 из них получили денежные средства на их реализацию. Так, Екатерина Косова представила на конкурс грантов проект «Смех в каждом сердце». Это программа, которая направлена на социализацию воспитанников детских домов, приютов и реабилитационных центров. Девушка уверена: ребятам, оказавшимся в сложной ситуации, как воздух необходимы позитивные эмоции, умение гасить зарождающиеся конфликты, умение жить в социуме. А для этого необходимо развивать чувство юмора и умение импровизировать.

Екатерина Косова рассказала, что в рамках нового проекта, на реализацию которого девушка получила 250 тысяч рублей, ее команда посетит 12 детских домов. Везде будут проводиться интерактивно-развлекательные мероприятия, которые включают в себя элементы импровизации, миниатюр и стендапа. Воспитанники детских домой и реабилитационных центров могут почувствовать себя в смешных образах, посмеяться над собой , над близкими и организаторами акции, а иногда и над педагогами. Это, безусловно, создаст позитивный настрой во всем коллективе: ведь ничто не сближает людей лучше, чем совместное творчество и смех.

- Я очень рада, что мой проект оценили эксперты форума, и теперь я смогу его реализовать, - рассказала Екатерина. К слову, девушке 25 лет, она является организатором поездок в кемеровские детские дома с творческой программой.

Справка «КП»:

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.