2019-08-13T14:57:34+03:00
Общество

Кузбассовцы стали чаще брать кредиты

Объем займов вырос на 20 процентов
Яна ПОПОВА
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Кузбассовцы стали чаще брать кредитыКузбассовцы стали чаще брать кредитыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жители Кемеровской области стали чаще брать деньги в долг. Объем выданных потребительских кредитов за первое полугодие 2019 года вырос более чем на 20 процентов по сравнению с прошлым. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

Общий размер займов составил 104,3 миллиарда рублей при общей ссудной задолженности населения региона в размере 261,1 миллиарда рублей. Теперь на каждого кузбассовца приходится около 98 тысяч рублей долга. Кроме того, растет число людей, которые выплачивают одновременно два кредита и более.

- Мы вышли в Государственную думу с предложением запретить рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей. Инициатива связана с тем, что граждане иногда совершают спонтанные покупки в кредит, поддавшись эмоциям и не оценив финансовые риски. В этом нас поддержали Томская, Новосибирская, Тюменская, Нижегородская области, Алтайский, Краснодарский, Приморский и Хабаровский край, - сказал заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

Для того чтобы снизить общий уровень закредитованности населения, в Кемеровской области проводятся мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. На них участникам объясняют, как оценивать свои финансовые возможности и определять оптимальный уровень кредитной нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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