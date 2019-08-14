2019-08-14T09:03:49+03:00
Общество

Мечты кузбассовцев становятся реальностью

Народные проекты по благоустройству территорий воплощают в жизнь
Яна ПОПОВА
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Мечты кузбассовцев становятся реальностью. ФОТО: кадр видео пресс-службы АКОМечты кузбассовцев становятся реальностью. ФОТО: кадр видео пресс-службы АКО
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В рамках губернаторской программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива» благоустроят территории. Проекты для изменений разрабатывают сами кузбассовцы.

Так, жители поселка городского типа Тяжинский предложили отремонтировать площадь имени Ленина. В детском саду «Золотой ключик» подготовили и принесли эскиз в местную администрацию, где идею оформили в проект.

Мечты кузбассовцев становятся реальностью.ВИДЕО: пресс-служба АКО

Объект попал в программу «Твой Кузбасс – твоя инициатива». Уже до конца лета на площади появятся парковые диваны, новое современное освещение и детский игровой комплекс.

- В этом году программа объединила тысячи активных кузбассовцев, - рассказывает на свой странице в социальной сети «Вконтакте» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Мы профинансировали их задумки по благоустройству своих территорий. Считаю такой подход правильным! Многие жители хотят внести вклад в развитие своей улицы или посёлка, и мы предоставляем такую возможность.

Кузбассовцы одобряют такой подход. Они считают, что местные инициативы важны для улучшения жизни в регионе. Особенно когда администрация области готова помогать.

- Хорошо же, когда есть такие программы, где каждый может внести свою частичку в улучшение своего места проживания. А потом всегда можно будет вспоминать, проходя мимо этого самого места, что и с твоей помощью тут стало лучше и красивее. - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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