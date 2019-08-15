Совершили рывок: в Кузбассе станет меньше моногородов

15 августа в Новокузнецке проходит стратегическая сессия «Моногорода 2024: нацпроекты». Обсудить участие моногородов в реализации национальных проектов собрались 250 делегатов из 46 российских моногородов. Старт сессии дали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева

Моногорода и нацпроекты

- У моногородов много конкурентных преимуществ. Благодаря работе Фонда развития моногородов, у нас есть «окно возможностей» для их развития, - отметил Сергей Цивилев, открывая стратегическую сессию. - Сегодня обсудим вопросы корректировки и дополнения новой программы развития для дальнейшего успешного продвижения проектов моногородов.

В сессии принимают участие 250 делегатов из 46 российских моногородовФото: Екатерина РОМАНОВА

Губернатор отметил также, что четыре кузбасских города стали территориями опережающего социально-экономического развития. И среди этих городов особенно выделяется Новокузнецк: за один год и пять месяцев здесь появилось 32 резидента, и еще восемь – «на подходе». Меньше, чем за год, удалось привлечь восемь резидентов еще одному моногороду – Прокопьевску. И еще шесть резидентов готовы работать здесь

Во время стратегической сессии работают шесть дискуссионных площадок, на каждой из которых обсуждались национальные проекты. Уже осенью может быть принята новая программа развития моногородов, и в 2020 году начнут действовать новые меры поддержки.

- Мы бы хотели, чтобы все 317 городов видели себя в каждом из нацпроектов, и чтобы каждый житель чувствовал на себе положительные изменения, - заметила Ирина Макиева, гендиректор Фонда развития моногородов. - Сегодня на площадке форума мы проработаем 10 нацпроектов, расскажем городам, как максимально включиться в них и использовать этот ресурс для развития.

Новый статус

В ходе стратегической сессии Ирина Макеева отметила, что три кузбасских города могут лишиться статуса моногородов в 2020 году, поскольку благодаря устойчивой экономике избавились от монозависимости.

Три кузбасских города в 2020 году могут потерять статус моногородовФото: Екатерина РОМАНОВА

- Ряд городов, экономика которых сегодня находится в устойчивом состоянии, могут покинуть список. Есть города, экономика которых нас уже не тревожит, они совершили рывок, например, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Таштагол. Мне кажется, что они действительно экономически устойчивы, - заявила Макиева.

Гендиректор Фонда развития моногородов заметила, что территории, которые избавились от монозависимости, в будущем смогут стать наставниками для других городов.

Поддержка бизнеса

Напомним, Фондом разработаны новые меры поддержки для моногородов и бизнеса. Так, предприниматели, которые ведут бизнес в моногородах, могут получить беспроцентные займы от пяти до 200 миллионов рублей на развитие бизнеса. И первому предпринимателю из Новокузнецка прямо во время сессии вручили банковскую гарантию на получение этих средств. Еще одна мера поддержки – льготный лизинг для проектов, которые направлены на улучшение городской экономики и городской среды, в том числе – и городского транспорта. Третью меру поддержки Ирина Макиева назвала «спасательной шлюпкой» – это рефинансирование кредитов. Четвертая же мера поддержки – субсидирование инфраструктуры, которая находится под комплексным освоением территорий.

В перспективе кузбасские города, освободившиеся от монозависимости, могут стать наставниками для других моногородовФото: Екатерина РОМАНОВА

Справка КП:

По данным областного департамента экономического развития, 24 моногорода Кузбасса принимают участие в 10 национальных проектах и 32 федеральных проектах.

Общая сумма финансирования на 2019 год составит порядка 18 миллиардов рублей, до 2024 года составит порядка 100 миллиардов рублей. Наиболее активное участие города принимают в нацпроектах «Жилье и городская среда», «Культура» (22 города), «Демография» (12 городов), «Здравоохранение» (12 городов). В нацпроекте «Цифровая экономика» принимают участие 19 моногородов, в нацпроекте «Экология» участвует Новокузнецк, а в нацпроекте«МСП» - 24 моногорода.