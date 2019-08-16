День шахтера 2019 в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить и что посмотреть

"Книжки о поведении при аварии были у него самые любимые": отец пилота Дамира Юсупова рассказал, как узнал о подвиге сына

Дамир хотел поступить на летчика сразу после армии, но не смог пройти медкомиссию. А через несколько лет попробовал еще раз