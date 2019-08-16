День шахтера 2019 в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить и что посмотреть
В администрации озвучили полную программу мероприятий, которые пройдут в День шахтера 2019 года в Кемерове. Праздник развернется 24 и 25 августа на нескольких площадках.
24 августа
У монумента церемония возложения цветовФото: Максим КИСЕЛЕВ
Монумент «Память шахтерам Кузбасса»
12.00-13.00 Церемония возложения цветов к монументу
Площадь Пушкина
09.00-14.00 Велогонка. Маршрут: площадь Пушкина - улица Орджоникидзе- улица Арочная – улица Притомская Набережная – улица Николая Островского-площадь Пушкина
Праздник развернется 24 и 25 августа на нескольких площадкахФото: Константин НАГОВИЦЫН
Площадь Советов
15.00-16.00 Праздничное открытие «Теплый прием»
15.00-22.00 Праздник фудкорта
15.00-22.00 Фестиваль больших раскрасок. Хедлайнер – художник Макс Гошко-Даньков
16.00-19.30 Фестиваль дворцов культуры
19.30-21.00 Выступление кавер- группы «7 ПЯТНИЦ»
21.00-22.00 Концерт группы «SEREBRO»
В парке Жукова организуют масштабную праздничную программуФото: Константин НАГОВИЦЫН
Парк Победы имени Жукова
16.00-16.10 Парад-открытие праздничной программы «Слава героям – горнякам!» (шествие по центральной аллее)
16.10-16.20 Литературная страничка «Героям – горнякам!»
16.00-17.00 Выступление духового оркестра «Ритмы юности» и инструментальных коллективов детских школ искусств «Забойный инструментал»
17.00-18.00 Концертная программа учреждений дополнительного образования города
18.00-20.00 Вокально-хореографический марафон «Город шахтерский – город талантов»
18.00-19.00 Концертная программа коллективов ДК им. 50-летия Октября
19.00-21.00 Концертная программа коллективов ДК шахтеров
21.00-22.00 Праздничный концерт творческих коллективов Дворца молодежи «Тебе, шахтерский город!»
16.00-20.00 Эстрадно-цирковая программа «Праздник на - гора!»
16.00-20.00 Спортивно-игровая квест- площадка «Добытчики»
16.00-21.00 Концертная площадка «Шахтер - звучит гордо!»
-Свободный микрофон (тематические песни, стихотворения, поздравления и т.д. от жителей города);
-Детская игровая программа «Будущий шахтер»;
-Детская игра «Заколдованный замок»;
-Интерактивная игра «Шахтерский край».
16.00 – 21.00 Мастер – классы по изготовлению нагрудных значков «День шахтера», рисованию песком и игре на гитаре
10.00-18.00 Городской турнир по теннису среди любителей «День шахтера 2019» (теннисный корт)
16.00- 18.00 Благотворительный кинологический фестиваль «Человек собаке друг»:
- фристайл, или танцы с собаками;
- аджилити, или скоростное преодоление препятствий;
- защитно-караульная служба – демонстрация работы собаки при нападении на владельца;
- послушание при участии действующей Чемпионки России в г. Тольятти Екатерины Егоровой;
- дог-фитнес и др.
16.00-19.00 Jumping Фест
16.00-20.00 Фестиваль «Книжная шахта». В программе фестиваля: викторина «Шахтерский труд в вопросах и ответах», конкурсно-игровая программа «Юный шахтер», игровые площадки, напольные игры, литературные игры, аудиобиблиошатер «Шахтерские премудрости».
16.00-22.00 ЭкоДвор
16.00-22.00 Интерактив «В ритме РДШ»
16.00-22.00 Зона спасателей и спортивных врачей
16.00-22.00 Спортивно-военная площадка
16.00-22.00 Автовыставка
16.00-22.00 Зона интерактивов на иностранных языках
16.00-19.00 Воркаут-батлы
16.00-19.00 Турнир по флорболу
16.00-19.00 Выставка ретро автомобилей (ул. Мичурина от пр. Советский)
16.00-20.00 Работа авто-площадки «Мерседес – бенц» (5 автомобилей), промо-акции; 2 детских площадки (работа аниматоров компании «Априори»)
16.00-22.00 Творческая мастерская «Город мастеров» (центральная аллея)
16.00-21.00 Работа площадки пункта отбора на военную службу по контракту
16.00-21.00 Релакс-зоны с мобильной подзарядкой
16.00-21.00 Художественный флэш-моб «Рисуем День шахтера»;
Мастер-классы; выставка рисунков на мольбертах «Черное золото Кузбасса»; выставка ГОРСЮН
16.00-21.00 Игровая площадка для детей и взрослых «Властелин угля» (эстафеты, конкурсы, викторины, загадки)
16.00-21.00 Фотозона «10000 метров под землей»
16.00-22.00 Игры детства «Выходи играть во двор!»
16.00-22.00 Зона для самых маленьких гостей от детского клуба «Лидер»
16.00-22.00 Раскраски на шахтерских касках
16.00-19.00 Турнир по Армрестлингу
16.00-22.00 Соревнования по стритболу (баскетбольная площадка)
16.00-22.00 Работа спортивных и развлекательных площадок
16.00-22.00 Надувные детско-развлекательные аттракционы («Твистер», «Частокол», «Пенальти»)
Не забудьте посетить "Арбат на Весенней" и поучаствовать в мастер-классахФото: Екатерина РОМАНОВА
Улица Весенняя
16.00-20.00 «Арбат на Весенней»
16.00-20.00 Мастер-классы, фотозоны ДХШ и ДШИ
16.00-20.00 «Живые скульптуры»
16.00-20.00 Выставка-продажа изделий «Керамика-это модно»
Площадь музыкального театра Кузбасса
15.00-20.00 Всероссийский танцевальный фестиваль ТНТ
В День шахтера у театра драмы пройдет настоящая цветочная феерияФото: Екатерина РОМАНОВА
Площадь театра драмы
16.00-20.00 Цветочная феерия (мастер-класс + фокусы)
16.00-20.00 Цветочный забег
16.00-20.00 Букет предсказаний - выставка-загадка
16.00-20.00 Веселое цветочное тестирование
16.00-20.00 Цветочный аромат (косметика, парфюмерия)
16.00-20.00 Цветочный Вернисаж (выставка-продажа картин)
16.00-20.00 Цветочный хоровод (дефиле)
16.00-20.00 Цветочный Узор (выставка-продажа ДПИ, мастер-классы)
16.00-20.00 Цветочный нектар (чай, мед, джем и т.д.)
16.00-20.00 Цветочный интерьер (выставка строительных магазинов)
16.00-20.00 Цветочный букет (магазины цветов, питомники)
Сквер Государственной филармонии Кузбасса
16.00-20.00 Проект-победитель городского конкурса социально значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече – 2018» - фестиваль исторической реконструкции «Живая история»
Концерт, выставки, развлечения для детей - это и не только ждет посетителей Линейного парка на бульваре Строителей. Фото: Кристина ЯГОДИНА
Линейный парк бульвара Строителей
16.00-17.00 Выступление духового оркестра «Геликон»
17.00-18.00 Выступление творческих коллективов Ленинского района
18.00-18.35 Фит-Хайп «Забойный фитнес»
18.35-20.00 Концертная программа и розыгрыш призов
16.00-18.00 Мастер-класс по коворкингу, рисованию углем
16.00-20.00 Выставка картин «Шахтерский край»
16.00-20.00 Выставка репродукций Сибирского Рериховского общества «Подвиг»
16.00-20.00 Выставка ДПИ «Кемерово – город шахтеров»
16.00-20.00 Выставка литературы о шахтерах
16.00-20.00 Акция «Яркими красками»
16.00-20.00 Развлекательные программы для детей
16.00-20.00 Работа спортивных площадок
16.00-20.00 Выставка – продажа (вязаные игрушки, мыло, мягкие игрушки, бабочки, чоккеры, кофейные игрушки, веночки, броши, ловцы снов, бантики и др.)
16.00-20.00 Фотозоны
16.00-20.00 Площадка «Аквагрим», работа портретиста, роспись хной «Мехенди»
Сквер театра для детей и молодежи
19.00-20.30 Спектакль «Жить здесь: живые истории нашего города»
В парке пройдет конкурсно-развлекательная программа и дискотека.Фото: Кристина ЯГОДИНА
Городской сад «Парк Чудес»
14.00-17.00 Конкурсно-развлекательная программа (аквагрим, тематическая фотозона, детская дискотека, шоу мыльных пузырей, духовой оркестр)
Парк семейного отдыха «Антошка»
15.00-22.00 Спортивные соревнования по кроссфиту среди горожан и профессионалов «Сила, ловкость, красота». Выступление ВИА
18.00-22.00 Фестиваль светящихся шаров «Шахтерский огонек»
Парк комсомольский имени Веры Волошиной
12.00-18.00 Аниматор-шоу для детей «Цветик-семицветик»
14.00-18.00 Вокальный фестиваль «Голос Кузбасса»
Первый день празднования Дня шахтера завершится красочным салютомФото: Ольга ВОЛОВЯШКО
Университетский мост
22.00 Фейерверк
25 августа
Парк семейного отдыха «Антошка»
13.00-17.00 Фестиваль уроков танца «Танцуй с нами…»
Парк комсомольский имени Веры Волошиной
16.00-20.00 Фестиваль красок холи «Яркая жизнь»
ИСТОЧНИК KP.RU