2019-08-16T10:01:43+03:00
Общество

День шахтера 2019 в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить и что посмотреть

Организаторы составили программу праздничных мероприятий на День шахтера 2019 в Кемерове
Ирина АВТУШКО
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Праздник развернется 24 и 25 августа на нескольких площадкахПраздник развернется 24 и 25 августа на нескольких площадкахФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В администрации озвучили полную программу мероприятий, которые пройдут в День шахтера 2019 года в Кемерове. Праздник развернется 24 и 25 августа на нескольких площадках.

24 августа

У монумента церемония возложения цветов Фото: Максим КИСЕЛЕВ

У монумента церемония возложения цветовФото: Максим КИСЕЛЕВ

Монумент «Память шахтерам Кузбасса»

12.00-13.00 Церемония возложения цветов к монументу

Площадь Пушкина

09.00-14.00 Велогонка. Маршрут: площадь Пушкина - улица Орджоникидзе- улица Арочная – улица Притомская Набережная – улица Николая Островского-площадь Пушкина

Праздник развернется 24 и 25 августа на нескольких площадках Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Праздник развернется 24 и 25 августа на нескольких площадкахФото: Константин НАГОВИЦЫН

Площадь Советов

15.00-16.00 Праздничное открытие «Теплый прием»

15.00-22.00 Праздник фудкорта

15.00-22.00 Фестиваль больших раскрасок. Хедлайнер – художник Макс Гошко-Даньков

16.00-19.30 Фестиваль дворцов культуры

19.30-21.00 Выступление кавер- группы «7 ПЯТНИЦ»

21.00-22.00 Концерт группы «SEREBRO»

В парке Жукова организуют масштабную праздничную программу Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В парке Жукова организуют масштабную праздничную программуФото: Константин НАГОВИЦЫН

Парк Победы имени Жукова

16.00-16.10 Парад-открытие праздничной программы «Слава героям – горнякам!» (шествие по центральной аллее)

16.10-16.20 Литературная страничка «Героям – горнякам!»

16.00-17.00 Выступление духового оркестра «Ритмы юности» и инструментальных коллективов детских школ искусств «Забойный инструментал»

17.00-18.00 Концертная программа учреждений дополнительного образования города

18.00-20.00 Вокально-хореографический марафон «Город шахтерский – город талантов»

18.00-19.00 Концертная программа коллективов ДК им. 50-летия Октября

19.00-21.00 Концертная программа коллективов ДК шахтеров

21.00-22.00 Праздничный концерт творческих коллективов Дворца молодежи «Тебе, шахтерский город!»

16.00-20.00 Эстрадно-цирковая программа «Праздник на - гора!»

16.00-20.00 Спортивно-игровая квест- площадка «Добытчики»

16.00-21.00 Концертная площадка «Шахтер - звучит гордо!»

-Свободный микрофон (тематические песни, стихотворения, поздравления и т.д. от жителей города);

-Детская игровая программа «Будущий шахтер»;

-Детская игра «Заколдованный замок»;

-Интерактивная игра «Шахтерский край».

16.00 – 21.00 Мастер – классы по изготовлению нагрудных значков «День шахтера», рисованию песком и игре на гитаре

10.00-18.00 Городской турнир по теннису среди любителей «День шахтера 2019» (теннисный корт)

16.00- 18.00 Благотворительный кинологический фестиваль «Человек собаке друг»:

- фристайл, или танцы с собаками;

- аджилити, или скоростное преодоление препятствий;

- защитно-караульная служба – демонстрация работы собаки при нападении на владельца;

- послушание при участии действующей Чемпионки России в г. Тольятти Екатерины Егоровой;

- дог-фитнес и др.

16.00-19.00 Jumping Фест

16.00-20.00 Фестиваль «Книжная шахта». В программе фестиваля: викторина «Шахтерский труд в вопросах и ответах», конкурсно-игровая программа «Юный шахтер», игровые площадки, напольные игры, литературные игры, аудиобиблиошатер «Шахтерские премудрости».

16.00-22.00 ЭкоДвор

16.00-22.00 Интерактив «В ритме РДШ»

16.00-22.00 Зона спасателей и спортивных врачей

16.00-22.00 Спортивно-военная площадка

16.00-22.00 Автовыставка

16.00-22.00 Зона интерактивов на иностранных языках

16.00-19.00 Воркаут-батлы

16.00-19.00 Турнир по флорболу

16.00-19.00 Выставка ретро автомобилей (ул. Мичурина от пр. Советский)

16.00-20.00 Работа авто-площадки «Мерседес – бенц» (5 автомобилей), промо-акции; 2 детских площадки (работа аниматоров компании «Априори»)

16.00-22.00 Творческая мастерская «Город мастеров» (центральная аллея)

16.00-21.00 Работа площадки пункта отбора на военную службу по контракту

16.00-21.00 Релакс-зоны с мобильной подзарядкой

16.00-21.00 Художественный флэш-моб «Рисуем День шахтера»;

Мастер-классы; выставка рисунков на мольбертах «Черное золото Кузбасса»; выставка ГОРСЮН

16.00-21.00 Игровая площадка для детей и взрослых «Властелин угля» (эстафеты, конкурсы, викторины, загадки)

16.00-21.00 Фотозона «10000 метров под землей»

16.00-22.00 Игры детства «Выходи играть во двор!»

16.00-22.00 Зона для самых маленьких гостей от детского клуба «Лидер»

16.00-22.00 Раскраски на шахтерских касках

16.00-19.00 Турнир по Армрестлингу

16.00-22.00 Соревнования по стритболу (баскетбольная площадка)

16.00-22.00 Работа спортивных и развлекательных площадок

16.00-22.00 Надувные детско-развлекательные аттракционы («Твистер», «Частокол», «Пенальти»)

Не забудьте посетить "Арбат на Весенней" и поучаствовать в мастер-классах Фото: Екатерина РОМАНОВА

Не забудьте посетить "Арбат на Весенней" и поучаствовать в мастер-классахФото: Екатерина РОМАНОВА

Улица Весенняя

16.00-20.00 «Арбат на Весенней»

16.00-20.00 Мастер-классы, фотозоны ДХШ и ДШИ

16.00-20.00 «Живые скульптуры»

16.00-20.00 Выставка-продажа изделий «Керамика-это модно»

Площадь музыкального театра Кузбасса

15.00-20.00 Всероссийский танцевальный фестиваль ТНТ

В День шахтера у театра драмы пройдет настоящая цветочная феерия Фото: Екатерина РОМАНОВА

В День шахтера у театра драмы пройдет настоящая цветочная феерияФото: Екатерина РОМАНОВА

Площадь театра драмы

16.00-20.00 Цветочная феерия (мастер-класс + фокусы)

16.00-20.00 Цветочный забег

16.00-20.00 Букет предсказаний - выставка-загадка

16.00-20.00 Веселое цветочное тестирование

16.00-20.00 Цветочный аромат (косметика, парфюмерия)

16.00-20.00 Цветочный Вернисаж (выставка-продажа картин)

16.00-20.00 Цветочный хоровод (дефиле)

16.00-20.00 Цветочный Узор (выставка-продажа ДПИ, мастер-классы)

16.00-20.00 Цветочный нектар (чай, мед, джем и т.д.)

16.00-20.00 Цветочный интерьер (выставка строительных магазинов)

16.00-20.00 Цветочный букет (магазины цветов, питомники)

Сквер Государственной филармонии Кузбасса

16.00-20.00 Проект-победитель городского конкурса социально значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече – 2018» - фестиваль исторической реконструкции «Живая история»

Концерт, выставки, развлечения для детей - это и не только ждет посетителей Линейного парка на бульваре Строителей. Фото: Кристина ЯГОДИНА

Концерт, выставки, развлечения для детей - это и не только ждет посетителей Линейного парка на бульваре Строителей. Фото: Кристина ЯГОДИНА

Линейный парк бульвара Строителей

16.00-17.00 Выступление духового оркестра «Геликон»

17.00-18.00 Выступление творческих коллективов Ленинского района

18.00-18.35 Фит-Хайп «Забойный фитнес»

18.35-20.00 Концертная программа и розыгрыш призов

16.00-18.00 Мастер-класс по коворкингу, рисованию углем

16.00-20.00 Выставка картин «Шахтерский край»

16.00-20.00 Выставка репродукций Сибирского Рериховского общества «Подвиг»

16.00-20.00 Выставка ДПИ «Кемерово – город шахтеров»

16.00-20.00 Выставка литературы о шахтерах

16.00-20.00 Акция «Яркими красками»

16.00-20.00 Развлекательные программы для детей

16.00-20.00 Работа спортивных площадок

16.00-20.00 Выставка – продажа (вязаные игрушки, мыло, мягкие игрушки, бабочки, чоккеры, кофейные игрушки, веночки, броши, ловцы снов, бантики и др.)

16.00-20.00 Фотозоны

16.00-20.00 Площадка «Аквагрим», работа портретиста, роспись хной «Мехенди»

Сквер театра для детей и молодежи

19.00-20.30 Спектакль «Жить здесь: живые истории нашего города»

В парке пройдет конкурсно-развлекательная программа и дискотека.Фото: Кристина ЯГОДИНА

В парке пройдет конкурсно-развлекательная программа и дискотека.Фото: Кристина ЯГОДИНА

Городской сад «Парк Чудес»

14.00-17.00 Конкурсно-развлекательная программа (аквагрим, тематическая фотозона, детская дискотека, шоу мыльных пузырей, духовой оркестр)

Парк семейного отдыха «Антошка»

15.00-22.00 Спортивные соревнования по кроссфиту среди горожан и профессионалов «Сила, ловкость, красота». Выступление ВИА

18.00-22.00 Фестиваль светящихся шаров «Шахтерский огонек»

Парк комсомольский имени Веры Волошиной

12.00-18.00 Аниматор-шоу для детей «Цветик-семицветик»

14.00-18.00 Вокальный фестиваль «Голос Кузбасса»

Первый день празднования Дня шахтера завершится красочным салютом Фото: Ольга ВОЛОВЯШКО

Первый день празднования Дня шахтера завершится красочным салютомФото: Ольга ВОЛОВЯШКО

Университетский мост

22.00 Фейерверк

25 августа

Парк семейного отдыха «Антошка»

13.00-17.00 Фестиваль уроков танца «Танцуй с нами…»

Парк комсомольский имени Веры Волошиной

16.00-20.00 Фестиваль красок холи «Яркая жизнь»

ИСТОЧНИК KP.RU

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