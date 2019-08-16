Московские педагоги проведут мастер-классы для юных кузбасских музыкантов

Летняя творческая школа для молодых музыкантов начала работу 16 августа. На ее площадке педагоги Московской консерватории проведут мастер-классы для юных кузбассовцев и их наставников. Работа школы продлится до 25 августа.

С кузбасскими детьми и педагогами уже работают наставники из Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского (ЦМШ). В проекте Летней школы принимают участие 48 детей в возрасте от шести до 14 лет, а также 49 педагогов. Все занятия проходят в открытом режиме и на безвозмездной основе. Мастер-классы по фортепиано проведет Андрей Жаворонков, по скрипке - Зауре Жарова, по флейте - Сергей Журавель, а по теории музыки - Мария Орлова. Также в программе Летней школы – уроки сольфеджио, круглые столы и концерт участников школы.

- Благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина и Правительства России Кузбасс стал одним из трех регионов, где открыты филиалы Центральной музыкальной школы. Это большая честь для региона, ведь отбор учеников проводят лучшие московские педагоги, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев Уже этой осенью наши дети начнут здесь обучение. Уверен, что при таком подходе в Кузбассе появится немало талантливых музыкантов высокого уровня.

Напомним, что с 2019 года по нацпроекту «Культура» открыты три филиала Центральной музыкальной школы. «Сибирский» филиал находится в Кемерове, «Приморский» во Владивостоке, а «Балтийский» - в Калининграде. К слову, в 2020 году выпускники Летней школы смогут попробовать свои силы в приемной кампании.