После салюта 17 августа для новокузнечан будет работать общественный транспорт

17 августа в Новокузнецке будет проходить региональный праздник "Дороги Кузбасса". Стартует он в 17:00, а завершится в 23:00 грандиозным салютом. После концерта и салюта горожане смогут добраться до дома на общественном транспорте.

Для доставки горожан к месту проведения праздника и развоза по окончании мероприятий, транспортным предприятиям предписано обеспечить 100% плановый выпуск линию в дневное и вечернее время. Общественный транспорт будет отправляться с 23:10 до 23:20:

- № 5 - 1 единица. Маршрут движения: с улицы ДОЗ на проспект Строителей, проспект Металлургов, улицу Кирова и далее по маршруту,

- № 57- 1 единица. Маршрут движения: с улицы ДОЗ на проспект Строителей, проспект Металлургов, улицу Орджоникидзе и далее по маршруту.

Кроме того, для развоза горожан по окончании мероприятий внесены корректировки в расписания движения последних рейсов. Автобусные маршруты:

- №80а: отправление с «Молодости Запсиба» в 22:30. Прохождение «ДОЗ» в 23:10;

- №80: отправление с «Космонавтов» в 22:41. Прохождение «ДОЗ» в 23:10;

- №81: отправление с «Молодости Запсиба» в 22:46. Прохождение «ДОЗ» в 23:22;

- №86: отправление с «Молодости Запсиба» в 22:29. Прохождение «ДОЗ» в 23:13;

- №80: отправление с «Вокзала» в 22:54. Прохождение «ДОЗ» в 23:13;

- №86: отправление с «Вокзала» в 22:45. Прохождение «ДОЗ» в 23:10;

- №7: отправление с «Молодости Запсиба» в 22:43. Прохождение «Речного вокзала» в 23:36;

- №71: отправление с «Космонавтов» в 22:26. Прохождение «Речного вокзала» в 23:13;

- №7: отправление с «Вокзала» в 22:52. Прохождение «Речного вокзала» в 23:12;

- №71: отправление с «Вокзала» в 23:26. Прохождение «Речного вокзала» в 23:39;

Троллейбусные маршруты:

- №1: отправление с проспекта Октябрьского в 22:48. Прохождение «Речного вокзала» в 23:13;

- №1: отправление с Ярославской в 23:10. Прохождение «Речного вокзала» в 23:31;

- №5: отправление с Ярославской в 22:51. Прохождение «Речного вокзала» в 23:10;

- №7: отправление со Стройбазы в 23:15. Прохождение «ДОЗ» в 23:17.

Так же для развоза горожан будут привлечены частные перевозчики.