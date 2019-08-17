164 горняка были эвакуированы из кузбасской шахты из-за землетрясения

В Кузбассе из-за случившегося землетрясения пришлось эвакуировать работников одной из шахт. ЧП произошло в Таштагольском районе.

Экстренно пришлось эвакуировать горняков, работавших вечером 16 августа в шахте «Таштагольская». Здесь, в Таштагольском районе, произошло землетрясение. Местная сейсмостанция зафиксировала подземный толчок магнитудой 3,1 балла. Все 164 горняка, находившиеся в тот момент в шахте, самостоятельно вышли на поверхность. Землетрясение не привело к разрушениям или жертвам. В скором времени шахта «Таштагольская» вернулась к привычному режиму работы.

Справка КП:

Таштагольское месторождение было открыто в 1911 году. Сейчас здесь добывается железная руда. В 2012 году на руднике была проведена реконструкция и введен в эксплуатацию современный закладочный комплекс.

Это не первый случай, когда из-за землетрясения приостанавливается работа кузбасских шахт. Так, в июне 2013 года из-за землетрясения в 5,3 балла эвакуировали горняков. Сильнее всего тогда пострадал Беловский район. Тогда на некоторое время были прекращены работы на Бачатском разрезе, а в поселках Бачатский и Старобачатский оказались разрушенными или поврежденными жилые дома, детсад и школа. К счастью, ЧП обошлось без человеческих жертв